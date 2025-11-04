НБУ встановив нові курси валют: євро падає, долар зростає

НБУ визначив нові офіційні курси валют на середу, 5 листопада. Євро подешевшало на 10 копійок, тоді як долар зріс на 3 копійки. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

На середу НБУ встановив такий курс долара: 42,0725грн. Це на 3 копійки більше, ніж у вівторок (42,0409).

Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).

Водночас курс євро на середу був встановлений на позначці — 48,3329, що на 10 копійок менше, ніж у вівторок (48,4269).

Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).

Курс польського злотого

НБУ на середу встановив такий курс польського злотого: 11,3809 (у вівторок курс був 11,3531).

