Готівка в обігу зросла до 890 млрд грн: НБУ пояснив причини й назвав найпопулярнішу банкноту

Станом на 1 жовтня 2025 року сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, сягнула 890,1 мільярда гривень. Це на 67,7 млрд грн, або на 8,2%, більше, ніж було зафіксовано на початок року (822,4 млрд грн), повідомляє Національний банк України.

Причини зростання попиту на готівку

НБУ зазначає, що після вилучення готівки з обігу у першому кварталі, у другому та третьому кварталах попит на неї знову пожвавився. Це пояснюється кількома факторами:

Сезонність: Зростання попиту на готівку у другому-третьому кварталах є сталою тенденцією, яка спостерігається майже щороку.

Безпекові ризики: Додатковим фактором збільшення обсягів у третьому кварталі стало посилення невизначеності щодо завершення війни та зростання інтенсивності повітряних атак, що підвищує ризик тривалої відсутності електроживлення.

Найпопулярніша банкнота

Найбільше в обігу банкнот номіналом 500 гривень (26,6% від загальної кількості). Найменше — 50 гривень (4,5%).

Цікаві факти про готівковий обіг

В обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на суму 881,0 млрд грн, а також 15,1 млрд монет (без пам'ятних та інвестиційних) на суму 8,9 млрд грн.

На одного жителя України припадає 63 банкноти та 191 монета.

Найбільший темп приросту за січень-вересень 2025 року зафіксовано у банкнот номіналом 1 000 гривень.

Вилучення 10 копійок

НБУ нагадав, що з 1 жовтня 2025 року розпочалося поступове вилучення монет номіналом 10 копійок.

Хоча їхня частка в обігу становить 27,4%, вони вже припинили відігравати істотну роль у розрахунках. Вилучення цих монет дозволить державі скоротити витрати на їхнє виготовлення, оброблення та транспортування. Натомість на монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит.