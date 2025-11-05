Multi від Мінфін
5 листопада 2025, 18:54

Готівка в обігу зросла до 890 млрд грн: НБУ пояснив причини й назвав найпопулярнішу банкноту

Станом на 1 жовтня 2025 року сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, сягнула 890,1 мільярда гривень. Це на 67,7 млрд грн, або на 8,2%, більше, ніж було зафіксовано на початок року (822,4 млрд грн), повідомляє Національний банк України.

Готівка в обігу зросла до 890 млрд грн
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Причини зростання попиту на готівку

НБУ зазначає, що після вилучення готівки з обігу у першому кварталі, у другому та третьому кварталах попит на неї знову пожвавився. Це пояснюється кількома факторами:

  • Сезонність: Зростання попиту на готівку у другому-третьому кварталах є сталою тенденцією, яка спостерігається майже щороку.
  • Безпекові ризики: Додатковим фактором збільшення обсягів у третьому кварталі стало посилення невизначеності щодо завершення війни та зростання інтенсивності повітряних атак, що підвищує ризик тривалої відсутності електроживлення.

Найпопулярніша банкнота

Найбільше в обігу банкнот номіналом 500 гривень (26,6% від загальної кількості). Найменше — 50 гривень (4,5%).

Цікаві факти про готівковий обіг

  • В обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на суму 881,0 млрд грн, а також 15,1 млрд монет (без пам'ятних та інвестиційних) на суму 8,9 млрд грн.
  • На одного жителя України припадає 63 банкноти та 191 монета.
  • Найбільший темп приросту за січень-вересень 2025 року зафіксовано у банкнот номіналом 1 000 гривень.

Вилучення 10 копійок

НБУ нагадав, що з 1 жовтня 2025 року розпочалося поступове вилучення монет номіналом 10 копійок.

Хоча їхня частка в обігу становить 27,4%, вони вже припинили відігравати істотну роль у розрахунках. Вилучення цих монет дозволить державі скоротити витрати на їхнє виготовлення, оброблення та транспортування. Натомість на монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
