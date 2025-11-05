Протягом січня-жовтня 2025 року платники податків перерахували до бюджету 537,3 мільярда гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ). Це на 21,9% (або на 96,6 млрд грн) більше, ніж було сплачено за аналогічний період минулого року, повідомляє пресслужба ДПС.
5 листопада 2025, 18:35
Надходження від сплати ЄСВ зросли до 537,3 млрд грн — на 22% більше, ніж торік
Важливість ЄСВ
У податковій зазначили, що своєчасна сплата ЄСВ, який роботодавці щомісяця сплачують у розмірі 22% за найманих працівників, є ключовою для підтримки соціальної системи країни.
Всі ці кошти автоматично розподіляються між державними фондами соціального страхування і забезпечують можливість:
- Виплачувати пенсії.
- Надавати соціальну допомогу.
- Підтримувати програми соціального страхування на випадок безробіття, хвороби чи нещасного випадку.
Хто зобов'язаний платити ЄСВ
З 1 січня 2025 року фізичні особи — підприємці (ФОП) на спрощеній та загальній системах оподаткування, а також самозайняті особи зобов'язані сплачувати ЄСВ за себе відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2025 рік».
Звільнені від сплати ЄСВ ФОП, які:
- Зареєстровані на тимчасово окупованих територіях.
- Є найманими працівниками (за яких внесок сплачує роботодавець).
- Є пенсіонерами або особами з інвалідністю, які отримують пенсію чи соціальну допомогу.
- Були мобілізовані (на весь період служби).
- Перебувають на загальній системі, але не мали доходу.
Джерело: Мінфін
