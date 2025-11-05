Надходження від сплати ЄСВ зросли до 537,3 млрд грн — на 22% більше, ніж торік

Протягом січня-жовтня 2025 року платники податків перерахували до бюджету 537,3 мільярда гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ). Це на 21,9% (або на 96,6 млрд грн) більше, ніж було сплачено за аналогічний період минулого року, повідомляє пресслужба ДПС.

Важливість ЄСВ

У податковій зазначили, що своєчасна сплата ЄСВ, який роботодавці щомісяця сплачують у розмірі 22% за найманих працівників, є ключовою для підтримки соціальної системи країни.

Всі ці кошти автоматично розподіляються між державними фондами соціального страхування і забезпечують можливість:

Виплачувати пенсії.

Надавати соціальну допомогу.

Підтримувати програми соціального страхування на випадок безробіття, хвороби чи нещасного випадку.

Хто зобов'язаний платити ЄСВ

З 1 січня 2025 року фізичні особи — підприємці (ФОП) на спрощеній та загальній системах оподаткування, а також самозайняті особи зобов'язані сплачувати ЄСВ за себе відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2025 рік».

Звільнені від сплати ЄСВ ФОП, які: