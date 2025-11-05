Multi від Мінфін
5 листопада 2025, 17:10

Прибуток McDonald’s не виправдав очікувань, але продажі в США зросли

Компанія McDonald's у середу відзвітувала про фінансові результати за третій квартал, які не виправдали прогнозів Уолл-стріт за прибутком та загальною виручкою. Водночас продажі в ресторанах США зросли краще за очікування, а глобальні показники продемонстрували стійкість, попри складне середовище та економію з боку споживачів з низьким рівнем доходу. Про це повідомляє CNBC 5 листопада.

Компанія McDonald's у середу відзвітувала про фінансові результати за третій квартал, які не виправдали прогнозів Уолл-стріт за прибутком та загальною виручкою.

Фінансові показники

Гігант швидкого харчування повідомив про чистий прибуток у розмірі $2,28 млрд, або $3,18 на акцію, що трохи вище за показники аналогічного періоду минулого року ($2,26 млрд, або $3,13 на акцію).

Виручка зросла на 3% до $7,08 млрд, проте аналітики, опитані LSEG, очікували $7,1 млрд. Скоригований прибуток на акцію склав $3,22, що виявилося нижчим за консенсус-прогноз Уолл-стріт у $3,33. У компанії пояснили, що на прибутковість негативно вплинула вища ефективна ставка податку у звітному кварталі.

Продажі перевищили прогнози

Глобальні продажі в ресторанах, відкритих понад рік, зросли на 3,6%. Це стало позитивним розворотом порівняно з падінням на 1,5% у третьому кварталі 2024 року та приблизно відповідало очікуванням аналітиків.

Ключовим позитивним сигналом став ринок Сполучених Штатів, де продажі зросли на 2,4%, перевищивши прогнози StreetAccount у 1,9%. Компанія пояснила це зростанням середнього чека, що свідчить про те, що клієнти платять більше за свої замовлення.

Міжнародні ринки також показали сильну динаміку:

  • Міжнародні керовані ринки (включаючи Австралію та Канаду): продажі зросли на 4,3%.
  • Міжнародні ліцензійні ринки: продажі зросли на 4,7%, переважно завдяки високому попиту в Японії.

Чому це важливо

Звіт McDonald's є важливим барометром стану американського споживача. Результати показують неоднозначну картину: люди продовжують витрачати гроші на фастфуд (який залишається дешевшою альтернативою повноцінним ресторанам), але водночас активно реагують на вигідні пропозиції та «цінові війни».

Для інвесторів звіт показав, що, попри побоювання щодо слабкого споживача, McDonald's зберігає «цінову владу» — здатність підвищувати ціни (що призводить до зростання середнього чека) і водночас утримувати клієнтів за допомогою вдалого маркетингу. Хоча квартальний прибуток не дотягнув до прогнозів через податкові фактори, стійкість продажів на ключовому ринку США була сприйнята ринком як позитивний сигнал.

Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
