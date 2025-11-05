MacBook дешевше, ніж iPhone: Apple готує нову лінійку ноутбуків

Компанія Apple готується вперше в історії вийти на ринок недорогих ноутбуків, розробляючи бюджетний Mac. Мета нового пристрою — переманити клієнтів у виробників Chromebook та початкових моделей на Windows. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.

Новий ноутбук, відомий під кодовою назвою J700, орієнтований на студентів, бізнес-користувачів та пересічних споживачів, яким потрібен пристрій переважно для роботи з документами, перегляду вебсторінок і нескладного медіаредагування.

Apple також розраховує залучити покупців, які віддадуть перевагу традиційному ноутбуку перед iPad.

За інформацією джерел, знайомих із ситуацією, пристрій активно тестується і перебуває на стадії раннього виробництва у постачальників за кордоном. Apple планує запустити його у першій половині 2026 року.

Стратегічний поворот

Це рішення означає стратегічний поворот для Apple, яка зазвичай зосереджується на преміальних пристроях із високою маржею.

Компанія вимушена реагувати на зростаючу загрозу від хромбуків (ноутбуків на базі Chrome OS від Google) та бажанням залучити користувачів Windows, які незадоволені переходом Microsoft на Windows 11.

Нагадаємо, що 14 жовтня 2025 року Microsoft припинила підтримку Windows 10, хоча мільйони користувачів досі нею все ще користуються.

Для досягнення низької ціни (значно нижче $1 000) Apple планує використовувати менш просунуті компоненти:

Процесор: Ноутбук вперше отримає процесор від iPhone (а не чип серії M, розроблений спеціально для Mac). Внутрішні тести, однак, показали, що чип для смартфонів може працювати краще, ніж чіпи M1, які були представлені у 2020 році.

Дисплей: Буде використано LCD-дисплей нижчого класу. Екран буде найменшим серед усіх сучасних Mac — трохи меншим за 13,6 дюйма, як у MacBook Air.

Конкуренція

Раніше компанія вже тестувала ринок, пропонуючи MacBook Air M1 зі знижкою — менш ніж за $700 — через Walmart та інших рітейлерів. Однак нова модель матиме повністю оновлений дизайн, а не буде просто старим пристроєм за зниженою ціною.

Зараз найдешевший Mac від Apple у США з актуальної лінійки — це MacBook Air на чипі M4 за $999 (або $899 з освітньою знижкою). Тим часом хромбуки продаються всього за кілька сотень доларів, а преміум-версії сягають близько $600.

Зазначимо, що в Україні все ще продаються офіційні MacBook Air M1. На момент написання новини їх ціна становить 29 999 грн (близько $715).

У школах США популярним залишається базовий iPad від Apple у комплекті з клавіатурою Magic Keyboard Folio — разом вони коштують близько $600. Новий Mac буде у схожій ціновій категорії, але запропонує довший час автономної роботи, більшу гнучкість завдяки macOS і вбудовану клавіатуру. Це може зацікавити як учнів, так і звичайних користувачів.

Падіння акцій HP та Dell

На тлі цієї новини акції виробників комп'ютерів та ноутбуків HP та Dell тимчасово знизилися приблизно на 2%.

Доля на ринку ПК

За даними IDC, у третьому кварталі Apple займала близько 9% світового ринку ПК. Вона посідає четверте місце в галузі, поступаючись Lenovo, HP та Dell.

Низка оновлень

Компанія планує низку оновлень у 2026 році. Окрім нового найдешевшого ноутбука, Apple завершила роботу над MacBook Air M5, який має вийти на початку року, а також над MacBook Pro на базі M5 Pro та M5 Max.

Також у планах: нові моделі Mac mini M5 та M5 Pro, а також нові Mac Studio M5 Max та M5 Ultra. А на кінець 2026 або початок 2027 року заплановано випуск оновленого MacBook Pro з чіпом M6 та сенсорним OLED-екраном. Apple також представить два нових зовнішніх дисплеї для Mac.

Нагадаємо

У середині жовтня 2025 року Apple представила новий MacBook Pro 14 із чипом M5, який має 10-ядерний процесор. Модель доступна в кольорах Space Black і Silver, за ціною від $1 599 в США. В Україні офіційна новинка стартує з 87 999 грн (близько $2 090).