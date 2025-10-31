Apple прогнозує рекордний квартал завдяки шаленому попиту на iPhone 17

Компанія Apple у четвер повідомила про фінансові результати за четвертий квартал, які перевищили очікування аналітиків, та надала надзвичайно оптимістичний прогноз на поточний грудневий квартал. Генеральний директор Тім Кук заявив, що компанія очікує зростання загальної виручки на 10−12% завдяки неймовірному попиту на нові моделі iPhone 17, випущені у вересні. Про це повідомляє CNBC.

Прогноз, що перевершив очікування

Цей прогноз значно перевищує очікування Уолл-стріт. Середній показник у 11% зростання означатиме виручку в $137,97 млрд, тоді як аналітики, опитані LSEG, прогнозували $132,31 млрд.

Кук пояснив таку впевненість сильним попитом на лінійку iPhone 17, зазначивши, що трафік у магазинах значно зріс у річному обчисленні, а ентузіазм спостерігається по всьому світу.

Результати кварталу, що завершився

У четвертому фінансовому кварталі (що закінчився 27 вересня) Apple відзвітувала про наступні показники:

Загальна виручка: $102,47 млрд (проти прогнозу $102,24 млрд)

Прибуток на акцію (EPS): $1,85 (проти прогнозу $1,77)

Чистий прибуток: $27,46 млрд (порівняно з $14,29 млрд рік тому, коли показник був знижений через одноразовий податковий платіж)

Виручка від iPhone склала $49,03 млрд. Загалом за 2025 фінансовий рік загальна виручка Apple склала $416 млрд, що на 6% більше, ніж у 2024 році.

Чому це важливо

Оптимістичний прогноз Apple є потужним позитивним сигналом для всього технологічного сектору та фондового ринку, розвіюючи побоювання щодо «бульбашки ШІ» та падіння споживчого попиту. Він свідчить, що попит на преміальні пристрої залишається надзвичайно високим.

Звіт демонструє, що стратегія Apple працює: компанія успішно переживає торговельні війни (поглинаючи мита власним коштом), ефективно диверсифікує виробництво з Китаю та знаходить нові точки зростання (рекордні показники сервісів).

Високий попит на iPhone 17, перший пристрій з інтеграцією Apple Intelligence, підтверджує, що ставка компанії на генеративний ШІ була правильною і, ймовірно, стимулює новий цикл оновлення пристроїв серед користувачів.