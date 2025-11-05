Україна відновила імпорт газу через Трансбалканський маршрут після атак РФ

Україна відновила імпорт природного газу південним Трансбалканським маршрутом після того, як жовтневі атаки Росії вивели з ладу щонайменше половину власного газовидобутку країни. Втрати змусили Київ шукати додаткові джерела імпорту, зокрема з LNG-терміналів у Греції. Про це повідомляє Reuters 5 листопада, посилаючись на дані українського оператора ГТС.

Компенсація втрат через новий маршрут

У жовтні Росія посилила удари по українській газовій інфраструктурі, що призвело до критичних втрат. За оцінками, Київ втратив щонайменше 50% власного видобутку газу і тепер змушений імпортувати додаткові 4 мільярди кубометрів для компенсації дефіциту.

У відповідь на це було активовано Трансбалканський маршрут, який не використовувався у вересні та жовтні. Дані оператора ГТС свідчать, що у вівторок, 4 листопада, імпорт цим шляхом становив 0,78 млн кубометрів, а на середу, 5 листопада, заявка зросла до 1,1 млн кубометрів.

Цей маршрут забезпечує зв'язок української ГТС з LNG-терміналами у Греції через території Молдови, Румунії та Болгарії.

Комерційні угоди та зниження тарифів

За даними української енергетичної консалтингової компанії ExPro, ще минулого місяця потужності для імпорту газу з Греції в Україну (у щоденному обсязі 0,6 млн кубометрів) забронювали три компанії:

DEPA Commercial (Греція)

D.Trading (дочірня компанія української ДТЕК)

Axpo Trading (Швейцарія)

Раніше Трансбалканський газопровід не користувався попитом через високу вартість транзиту через чотири країни та територію України. Проте, як зазначає ExPro, нещодавнє зниження тарифів операторами Молдови та Румунії сприяло зростанню бронювання потужностей у листопаді.

Інші напрямки імпорту

Окрім південного маршруту, Україна продовжує імпортувати газ зі східноєвропейських країн. Загальний добовий обсяг імпорту становить близько 23 млн кубометрів, зокрема: