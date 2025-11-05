Multi від Мінфін
5 листопада 2025, 13:11

Рада підтримала збільшення виплати при народженні дитини до 50 тисяч

5 листопада Верховна рада ухвалила вцілому законопроєкт щодо збільшення розміру виплати при народженні дитини до 50 тисяч гривень. «За» законопроєкт проголосувало 294 народних депутати. Про це написав народній депутат Олексій Гончаренко.

5 листопада Верховна рада ухвалила вцілому законопроєкт щодо збільшення розміру виплати при народженні дитини до 50 тисяч гривень.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Які виплати тепер будуть

  • 50 000 грн — одноразова грошова допомога при народженні першої та кожної наступної дитини.
  • 7 000 грн/міс — допомога для догляду за дитиною до 1 року. Для дитини з інвалідністю — 10 500 грн/міс (коеф. 1,5).

«Якщо станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився рік, батьки продовжують отримувати нинішні 860 грн і додатково — 7 000 грн/міс до досягнення дитиною 1 року», — наголосив Гончаренко.

  • «єЯсла» — цільова грошова підтримка для догляду за дитиною від 1 до 3 років у розмірі 8 000 грн/міс, яку можна використати на оплату дитсадка, гуртків чи інших послуг догляду. Для дітей з інвалідністю 12 000 грн/міс (коеф. 1,5).
  • «Пакунок малюка» — надаватиметься у натуральній формі або у вигляді грошової компенсації його вартості (можна буде отримати з 36 тижня вагітності).
  • «Пакунок школяра» — одноразова виплата 5 000 грн для учнів 1 класу.
  • 7 000 грн — допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для жінок, які не працюють офіційно. Виплачується за 70 днів до пологів.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
5 листопада 2025, 14:46
#
Все равно такими пособиями рожать не сподвигните и в стране не удержите…😊😔
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
