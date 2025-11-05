Рада підтримала збільшення виплати при народженні дитини до 50 тисяч

5 листопада Верховна рада ухвалила вцілому законопроєкт щодо збільшення розміру виплати при народженні дитини до 50 тисяч гривень. «За» законопроєкт проголосувало 294 народних депутати. Про це написав народній депутат Олексій Гончаренко.

Які виплати тепер будуть

50 000 грн — одноразова грошова допомога при народженні першої та кожної наступної дитини.

7 000 грн/міс — допомога для догляду за дитиною до 1 року. Для дитини з інвалідністю — 10 500 грн/міс (коеф. 1,5).

«Якщо станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився рік, батьки продовжують отримувати нинішні 860 грн і додатково — 7 000 грн/міс до досягнення дитиною 1 року», — наголосив Гончаренко.