5 листопада Верховна рада ухвалила вцілому законопроєкт щодо збільшення розміру виплати при народженні дитини до 50 тисяч гривень. «За» законопроєкт проголосувало 294 народних депутати. Про це написав народній депутат Олексій Гончаренко.
5 листопада 2025, 13:11
Рада підтримала збільшення виплати при народженні дитини до 50 тисяч
Які виплати тепер будуть
- 50 000 грн — одноразова грошова допомога при народженні першої та кожної наступної дитини.
- 7 000 грн/міс — допомога для догляду за дитиною до 1 року. Для дитини з інвалідністю — 10 500 грн/міс (коеф. 1,5).
«Якщо станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився рік, батьки продовжують отримувати нинішні 860 грн і додатково — 7 000 грн/міс до досягнення дитиною 1 року», — наголосив Гончаренко.
- «єЯсла» — цільова грошова підтримка для догляду за дитиною від 1 до 3 років у розмірі 8 000 грн/міс, яку можна використати на оплату дитсадка, гуртків чи інших послуг догляду. Для дітей з інвалідністю 12 000 грн/міс (коеф. 1,5).
- «Пакунок малюка» — надаватиметься у натуральній формі або у вигляді грошової компенсації його вартості (можна буде отримати з 36 тижня вагітності).
- «Пакунок школяра» — одноразова виплата 5 000 грн для учнів 1 класу.
- 7 000 грн — допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для жінок, які не працюють офіційно. Виплачується за 70 днів до пологів.
Джерело: Мінфін
