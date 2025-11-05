В Україні заблокували понад 300 онлайн-казино

В Україні за допомогою Системи трекінгу нелегальних веб-сайтів за жовтень цього року було заблоковано 314 онлайн-казино, серед них — 19 унікальних доменів та 295 «дзеркал». Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації про результати спільної роботи з державним агентством ПлейСіті.

Блокування сторінок

Окрім того, було заблоковано 93 сторінки в соцмережах Instagram і TikTok за незаконне просування азартних ігор.

До чотирьох блогерів та спортивного сайту вже застосували штрафи на загальну суму 24 млн грн. Інші порушення — на розгляді.

У Мінцифри відзвітували також про посилення вимог до дотримання ліцензійних умов — за результатами перевірок двох організаторів оштрафували на 2 млн грн, із яких 400 тис. грн уже сплатили добровільно.

Боротьба з ігровою залежністю

У відомстві повідомили, що уряд ухвалив постанову щодо боротьби з ігровою залежністю, що зобов’язує організаторів виявляти та реагувати на ризикову поведінку гравців. Наразі тривають громадські обговорення про впровадження лімітів часу і витрат на гру.

Крім того, ухвалено три накази, які регламентують звітність організаторів, правила відшкодування витрат гравцям і порядок видачі дозволів на приміщення для азартних ігор.

Також, для посилення протидії нелегальному ринку, підписано меморандум із Бюро економічної безпеки. Документ дозволить обмінюватися аналітикою, координувати дії між державними органами, швидше виявляти порушення, ефективніше блокувати незаконні ресурси й проводити спільні розслідування.