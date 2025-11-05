Корупція в Енергоатомі: Посадовицю філії викрили на систематичних хабарях

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили заступницю генерального директора філії «Атоменергомаш» АТ «НАЕК «Енергоатом» на систематичному одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Деталі

За даними слідства, вона вимагала від представника підрядної компанії щомісячні «відсотки» за забезпечення своєчасної оплати за виконані роботи, а також за неперешкоджання виконанню договірних зобов'язань.

Сума «винагороди» становила від 10% до 15% від вартості робіт.

У період з червня по листопад 2025 року посадовиця одержала неправомірну вигоду на загальну суму близько 1,67 млн грн (еквівалент $40 200).

Загальний розмір неправомірної вигоди, яку вимагала заступниця гендиректора, становив понад 6,6 млн грн.

Посадовицю затримано в порядку ст. 208 КПК України. Її дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі).

Зазначимо, відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.