5 листопада 2025, 16:46

Google планує запустити орбітальні центри обробки даних для ШІ

Google планує розмістити у космосі центри обробки даних для ШІ. Перше пробне обладнання компанія запустить на орбіту на початку 2027 року. Про це пише The Guardian.

Google планує розмістити у космосі центри обробки даних для ШІ.

Що кажуть науковці

Науковці та інженери Google вважають, що щільно згруповані сузір'я, які складаються приблизно з 80 супутників на сонячних батареях, можуть бути розташовані на орбіті на відстані приблизно 640 км над поверхнею Землі. Ці супутники будуть обладнані потужними процесорами, необхідними для зростального попиту на ШІ.

За даними дослідження Google, ціни на запуски у космос знижуються так швидко, що вже до 2035 року експлуатаційні витрати на космічний дата-центр можуть зрівнятися з витратами на наземний.

Чому це важливо

Крім того, супутники дозволять мінімізувати використання земельних та водних ресурсів, які зараз потрібні для охолодження наявних центрів обробки даних.

Після виходу на орбіту центри обробки даних будуть живитися сонячними панелями, які можуть бути до восьми разів продуктивнішими, ніж наземні. Однак запуск однієї ракети в космос викидає сотні тонн CO2.

Орбітальні центри обробки даних, передбачені в рамках проєкту Suncatcher, передаватимуть свої результати назад через оптичні канали зв’язку, які зазвичай використовують світлові або лазерні промені для передачі інформації.

Плани по запуску

Google збирається запустити два супутники-прототипи на початку 2027 року, назвавши результати дослідження «першим кроком до масштабованого ШІ у космосі».

Однак компанія одразу попередила: «Залишаються значні інженерні виклики, зокрема, терморегуляція, високошвидкісний зв’язок із Землею та забезпечення надійності системи на орбіті».

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Google працює над програмним забезпеченням штучного інтелекту (ШІ), яке нагадує людську здатність міркувати, подібно до OpenAI o1.

Також компанія Google розробляє технологію штучного інтелекту, яка візьме на себе керування комп'ютером для виконання таких завдань, як дослідження та покупки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
