Німеччина, Британія та Франція генерують понад 40% ВВП Європи — МВФ

Після двох років повільної економічної активності європейська економіка має відновити стабільне зростання. Згідно з останнім прогнозом Міжнародного валютного фонду (МВФ), сукупний ВВП регіону у 2026 році сягне $31,4 трильйона (€27,0 трильйонів), причому найбільше зростання буде зосереджене у Західній Європі. Про це повідомляє Visual Capitalist, аналізуючи дані МВФ.

Велика трійка генерує 40% ВВП

Очікується, що економічний локомотив Європи, Німеччина, відновить динаміку, додавши майже $400 мільярдів до свого ВВП у період між 2024 та 2026 роками. З прогнозованим показником у $5,3 трильйона, Німеччина забезпечить близько 17% усього європейського ВВП.

З невеликим відставанням слідують Велика Британія з прогнозом $4,2 трильйона та Франція з $3,6 трильйона. Разом ця трійка лідерів згенерує понад 40% усієї економічної активності в Європі, підкреслюючи домінування великих ринків у регіоні.

Різні шляхи розвитку регіонів

Прогноз МВФ показує відмінності у траєкторіях розвитку північної та південної частин континенту.

Південна Європа: Лідери регіону, Італія та Іспанія, покажуть помірне зростання з прогнозованим ВВП у $2,7 трлн та $1,8 трлн відповідно.

Східна Європа: Очікується, що ВВП Росії у 2026 році становитиме $2,5 трлн, чому сприятиме експорт енергоносіїв. Тим часом Польща увірветься до континентального топ-10 з показником $1,1 трлн. Проте МВФ зазначає, що, попри десятиліття швидкого зростання на Сході, регіону ще належить пройти довгий шлях, щоб скоротити розрив у доходах із Заходом.

Прогноз МВФ: Відновлення під загрозою тарифів

За даними МВФ, для Європи є як добрі, так і погані новини.

Добра новина полягає в тому, що наслідки пандемії та енергетичного шоку минули, і континент офіційно перебуває у фазі відновлення завдяки «правильним політичним рішенням». Це призвело до зростання реальних заробітних плат, що стимулювало споживання, особливо в Німеччині.

Погана новина — «торговельна війна» адміністрації Дональда Трампа спричиняє значну невизначеність і, за оцінками, «зріже» 0,5% економічного зростання регіону. Цей негативний ефект буде частково компенсований збільшенням державних витрат на інфраструктуру та оборону, однак це відбуватиметься за рахунок зростання державного боргу.