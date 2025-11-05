Китай на рік призупинив дію підвищених тарифів на імпорт зі США

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
5 листопада 2025, 13:33

Китай на рік призупинив дію підвищених тарифів на імпорт зі США

Уряд Китаю призупинить на один рік дію додаткових 24% тарифу на товари зі США, проте збереже 10% мита, запровадженого у відповідь на 10% тариф, оголошений президентом Дональдом Трампом 2 квітня, у день, який Трамп назвав «днем визволення». Відповідні рішення Тарифної комісії Державної ради (уряду) КНР опубліковані Міністерством фінансів Китаю, пише Укрінформ.

Уряд Китаю призупинить на один рік дію додаткових 24% тарифу на товари зі США, проте збереже 10% мита, запровадженого у відповідь на 10% тариф, оголошений президентом Дональдом Трампом 2 квітня, у день, який Трамп назвав «днем визволення».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Коригування тарифів

«Для реалізації консенсусу, досягнутого під час торговельних консультацій між Китаєм та США… з 13:01 10 листопада 2025 року додаткові тарифні заходи, передбачені на імпортні товари походженням зі Сполучених Штатів, будуть скориговані», — ідеться в оголошенні.

Далі в кількох окремих повідомленнях розкриваються подробиці останніх рішень китайського уряду щодо імпорту зі США, зокрема, щодо призупинення дії 24% тарифу і збереження раніше запровадженого 10% мита на американський імпорт.

Скасування мит

Крім того, з 10 листопада Китай скасує 15% мита на окремі види сільськогосподарської продукції зі США, важливої для Штатів статті експорту до Китаю, проте залишить 10% на сою, ключову культуру американського сільгоспекспорту, через що китайські імпортери сої платитимуть загалом 13% мита на цей товар, включаючи вже існуючий базовий тариф у розмірі 3%.

Читайте також: Китай скасовує обмеження на експорт рідкоземельних металів для США

За оцінками трейдерів, враховуючи збереження 13% тарифу, вартість поставок сої зі США залишатиметься вищою, порівняно з поставками із Бразилії, яка є близьким партнером Пекіна і користується привілейованими умовами торгівлі з Китаєм.

Зустріч Трампа з Сі

30 жовтня президент США Дональд Трамп провів зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Головною темою обговорення було торгове протистояння між країнами.

Зустріч лідерів двох країн проходила у рамках саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, що проходив у Південній Кореї. Трамп та Сі Цзіньпін вперше особисто зустрілись із 2019 року — ще з першого терміну Трампа на посаді президента США.

Про що домовилися Трамп та Сі Цзіньпін

США з Китаєм досягли торгової домовленості терміном на рік, яка регулярно продовжуватиметься, оголосив Трамп за підсумками зустрічі. Угода, за його словами, буде підписана найближчим часом.

Загальні мита на китайські товари, запроваджені під час торгової війни зі США, будуть знижені із 57% до 47%. Варто зазначити, що з 1 листопада мали вступити в дію тарифи на китайський імпорт у розмірі 157%.

Сторони домовилися, що будуть знижені тарифи на імпорт з Китаю компонентів для виробництва фентанілу (потужний синтетичний наркотик, що використовується в медицині як сильне знеболювальне, але також нелегально) з 20% до 10%.

Китай, своєю чергою, погодився призупинити введені 9 жовтня заходи експортного контролю на рідкісноземельні метали.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами