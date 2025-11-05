Китай на рік призупинив дію підвищених тарифів на імпорт зі США

Уряд Китаю призупинить на один рік дію додаткових 24% тарифу на товари зі США, проте збереже 10% мита, запровадженого у відповідь на 10% тариф, оголошений президентом Дональдом Трампом 2 квітня, у день, який Трамп назвав «днем визволення». Відповідні рішення Тарифної комісії Державної ради (уряду) КНР опубліковані Міністерством фінансів Китаю, пише Укрінформ.

Коригування тарифів

«Для реалізації консенсусу, досягнутого під час торговельних консультацій між Китаєм та США… з 13:01 10 листопада 2025 року додаткові тарифні заходи, передбачені на імпортні товари походженням зі Сполучених Штатів, будуть скориговані», — ідеться в оголошенні.

Далі в кількох окремих повідомленнях розкриваються подробиці останніх рішень китайського уряду щодо імпорту зі США, зокрема, щодо призупинення дії 24% тарифу і збереження раніше запровадженого 10% мита на американський імпорт.

Скасування мит

Крім того, з 10 листопада Китай скасує 15% мита на окремі види сільськогосподарської продукції зі США, важливої для Штатів статті експорту до Китаю, проте залишить 10% на сою, ключову культуру американського сільгоспекспорту, через що китайські імпортери сої платитимуть загалом 13% мита на цей товар, включаючи вже існуючий базовий тариф у розмірі 3%.

За оцінками трейдерів, враховуючи збереження 13% тарифу, вартість поставок сої зі США залишатиметься вищою, порівняно з поставками із Бразилії, яка є близьким партнером Пекіна і користується привілейованими умовами торгівлі з Китаєм.

Зустріч Трампа з Сі

30 жовтня президент США Дональд Трамп провів зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Головною темою обговорення було торгове протистояння між країнами.

Зустріч лідерів двох країн проходила у рамках саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, що проходив у Південній Кореї. Трамп та Сі Цзіньпін вперше особисто зустрілись із 2019 року — ще з першого терміну Трампа на посаді президента США.

Про що домовилися Трамп та Сі Цзіньпін

США з Китаєм досягли торгової домовленості терміном на рік, яка регулярно продовжуватиметься, оголосив Трамп за підсумками зустрічі. Угода, за його словами, буде підписана найближчим часом.

Загальні мита на китайські товари, запроваджені під час торгової війни зі США, будуть знижені із 57% до 47%. Варто зазначити, що з 1 листопада мали вступити в дію тарифи на китайський імпорт у розмірі 157%.

Сторони домовилися, що будуть знижені тарифи на імпорт з Китаю компонентів для виробництва фентанілу (потужний синтетичний наркотик, що використовується в медицині як сильне знеболювальне, але також нелегально) з 20% до 10%.

Китай, своєю чергою, погодився призупинити введені 9 жовтня заходи експортного контролю на рідкісноземельні метали.