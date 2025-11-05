Наш головний валютний експерт Олексій Козирев ділиться глибоким аналізом ситуації на валютному ринку, пояснює логіку змін курсу долара, євро та гривні, а також дає практичні поради щодо депозитів, ОВДП та інвестицій.
5 листопада 2025, 11:45
Ексклюзивний стрім із фінансовим експертом Олексієм Козиревим
Це ефір, де немає загальних фраз, а тільки конкретика, цифри та прогнози, які не звучать у відкритому доступі. Поставте своє запитання наживо і отримайте чесну відповідь з перших вуст.
Ексклюзивний ефір лише для спонсорів каналу Мінфін.
Джерело: Мінфін
