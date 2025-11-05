Несподіване сповільнення інфляції: Польща готується до п'ятого зниження ставки у 2025 році

Центральний банк Польщі, ймовірно, проведе п’яте зниження відсоткових ставок цього року після того, як інфляція несподівано сповільнилася до найнижчого рівня з середини 2024 року. Більшість економістів очікують, що Рада з монетарної політики знизить базову ставку на 25 базисних пунктів до 4,25%. Про це свідчать дані опитування Bloomberg, опубліковані 5 листопада.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Інфляція нижче прогнозів

Головною причиною для пом'якшення монетарної політики стали останні дані про зростання цін. У жовтні інфляція несподівано сповільнилася до 2,8% у річному вимірі (порівняно з 2,9% у вересні). Більшість економістів, навпаки, прогнозували її прискорення до 3%.

Поточний рівень інфляції вже наблизився до цільового показника центрального банку в 2,5%, що дає Раді з монетарної політики підстави для подальшого здешевлення кредитів.

Суперечка в Раді та фіскальні ризики

Попри позитивні дані, рішення не є одностайним. Кілька членів Ради, закликали до обережності з подальшими скороченнями. Їхнє головне занепокоєння полягає в тому, що «вільна» фіскальна політика уряду може знову посилити ціновий тиск у майбутньому.

Уряд Польщі наразі має другий за величиною дефіцит бюджету в Європейському Союзі і не має чітких планів щодо його звуження до наступних парламентських виборів у 2027 році.

Очікування ринку

Проте, опитування Bloomberg показує, що ринок очікує на зниження ставки. 24 з 31 опитаного економіста прогнозують зниження ставки на 0,25 в.п. до 4,25%. Лише семеро очікують, що вартість запозичень залишиться без змін.

Своє рішення Рада ухвалюватиме, спираючись на новий економічний прогноз щодо інфляції та зростання ВВП до 2027 року.

Цикл зниження ставок у Польщі

Політика центрального банку Польщі (NBP) є однією з найбільш обговорюваних у Східній Європі. Регулятор розпочав агресивний цикл пом'якшення ще у вересні 2024 року, коли ставка була 6,75%, намагаючись підтримати економіку на тлі стрімкого падіння інфляції (яка на піку у 2023 році перевищувала 18%).

Протягом 2025 року ставка вже була знижена чотири рази, в результаті чого вона опустилася з 5,25% на початку року до поточного рівня 4,50%. Очікуване зниження до 4,25% стане п'ятим у цьому році. Суперечки всередині Ради з монетарної політики відображають класичний конфлікт між монетарною владою, яка прагне приборкати інфляцію, та фіскальною (урядом), яка зацікавлена у стимулюванні економіки через державні витрати, навіть ціною вищого дефіциту бюджету.