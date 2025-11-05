З початку року українські банки інвестували в держоблігації інших країн $508 млн. З початку війни — $4 млрд

З початку 2025 року інвестиції банків у боргові цінні папери інших країн склали $508 млн, а всього з початку війни — вже $4 млрд. І це — незважаючи на 50%-ний податок на прибуток 2023−2024 років. Про це написав Богдан Данилишин у фейсбуці.

Інвестиції в інші країни

За його словами, наша банківська система інвестує колосальні кошти в економіки інших країн.

«Така ситуація ще раз підтверджує обгрунтованість збереження ставки податку на прибуток банків розміром 50%. Вилучення коштів банків до державного бюджету краще сприятиме цілі фінансового посередництва, ніж якщо вони залишаться у банків, які не спроможні адекватно забезпечувати перерозподіл національних заощаджень під позикові проєкти. Цікаво, що НБУ все це бачить і розуміє, але виступає на боці комерційних інтересів банків, а не національних інтересів держави», — написав Данилишин.

Збільшення податку для банків

Нагадаємо, раніше «Мінфін» писав, що податковий комітет Верховної ради втретє вирішив оподаткувати банки. Збільшивши податок для банків у цьому році з 25% до 50%. Національний банк України виступив з різкою критикою ініціативи щодо чергового підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% з 2026 року. Регулятор попереджає, що такий крок може призвести до необхідності додаткових вливань капіталу в державні банки, що ляже на плечі платників податків.