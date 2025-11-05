Multi від Мінфін
5 листопада 2025, 10:51

Мідь падає п'ятий день поспіль після рекорду минулого тижня

Ціни на мідь падають уже п'ятий день поспіль після того, як наприкінці минулого місяця було досягнуто рекорду, оскільки розпродаж на світових фондових ринках також знизив інтерес інвесторів до сировинних товарів, повідомляє Bloomberg.

Ціни на мідь падають уже п'ятий день поспіль після того, як наприкінці минулого місяця було досягнуто рекорду, оскільки розпродаж на світових фондових ринках також знизив інтерес інвесторів до сировинних товарів, повідомляє Bloomberg.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниПадіння металівП'ять із шести базових металів на Лондонській біржі металів знизилися на початку азіатських торгів, причому серія втрат міді стала найтривалішою з липня.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Падіння металів

П'ять із шести базових металів на Лондонській біржі металів знизилися на початку азіатських торгів, причому серія втрат міді стала найтривалішою з липня. Ціна на метал досягла максимуму тиждень тому на тлі оптимізму щодо того, що торговельна угода між США та Китаєм може підвищити попит.

Настрої інвесторів вагаються на тлі невизначеності щодо високих оцінок акцій, а також неясних перспектив подальшого зниження процентних ставок у США. Ці фактори також сприяли зростанню курсу долара, посилюючи тиск на сировинні товари, котируються у цій валюті.

Читайте також: Мідь оновила історичний максимум на тлі проблем з постачанням та надіями на операцію США-Китай

Як змінилися ціни

Вранці мідь подешевшала на 0,4% до $10 625 за тонну, що приблизно на 5% менше від рекордних $11 200, зафіксованих 29 жовтня. Ціна алюмінію знизилася на 0,4%, а цинку — на 0,5%.

Ф'ючерси на залізняк в Сінгапурі втратили 0,4%.

Прогноз аналітиків

Дефіцит, що зростає, спонукає аналітиків підвищувати прогнози. Citigroup очікує ціну на рівні $12 000 за тонну вже в першій половині 2026 року, а деякі інші експерти вважають, що цієї позначки буде досягнуто ще раніше.

У той самий час існують і більш стримані оцінки траєкторії цін, пов'язані з неоднозначним прогнозом попиту. Довгостроковий оптимізм (зростання використання у відновлюваній енергетиці, електромобілях, дата-центрах) нівелюється короткостроковими побоюваннями щодо впливу торгової війни.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», з початку року мідь, яка є ключовим промисловим металом та індикатором глобального економічного зростання, подорожчала більш ніж на чверть (+26%).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
