Прибуток Toyota впав на 27% через тарифи США

Toyota Motor Corp у середу повідомила про зниження операційного прибутку на 27% у другому кварталі, оскільки імпортні тарифи США та зростання вартості матеріалів компенсували високий глобальний попит на гібридні та електричні автомобілі компанії. Про це пише investing.

Як змінився прибуток

Операційний прибуток знизився до 839,5 млрд ієн у липні-вересні з 1,16 трлн ієн роком раніше, тоді як виручка зросла на 8% до 12,38 трлн ієн, згідно зі звітом про доходи компанії.

Чистий прибуток виріс до 932 млрд ієн з 574 млрд ієн роком раніше завдяки доходам від інвестицій.

Найбільший у світі автовиробник підвищив прогноз річного операційного прибутку до 3,4 трлн єн із попередніх 3,2 трлн ієн, очікуючи, що стійкий попит у Японії та Північній Америці компенсує зниження маржі у США та Європі.

Акції компанії торгувалися на 3% нижче на рівні 3068 єн.

Продаж авто

Toyota продала 2,62 млн автомобілів Toyota і Lexus протягом кварталу, що на 3% більше у річному обчисленні, при цьому електрифіковані моделі становили майже 47% продажів.

Компанія зберегла прогноз річних дивідендів на рівні 95 ієн на акцію і заявила, що продовжить прагнути стабільної прибутковості для акціонерів.

Причини падіння прибутку

Основним чинником стали мита, запроваджені США, які збільшили витрати підприємства. Також зазначалося зниження продажів та проблеми з виробництвом на ключових ринках.