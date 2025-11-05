Минулої доби українські захисники ліквідували ще 900 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 145 670 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
5 листопада 2025, 8:13
Втрати ворога за 4 листопада: 900 російських окупантів, 3 танки та 398 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1 145 670 (+900) осіб
- танків — 11 329 (+3) од.
- бойових броньованих машин — 23 535 (+3) од.
- артилерійських систем — 34 273 (+24) од.
- РСЗВ — 1 535 (+0) од.
- засоби ППО — 1 237 (+2) од.
- літаків — 428 (+0) од.
- гелікоптерів — 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 78 258 (+398) од.
- крилаті ракети — 3 918 (+0) од.
- кораблі / катери — 28 (+0) од.
- підводні човни — 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни — 66 574 (+70) од.
- спеціальна техніка — 3 990 (+0) од.
