Обвал на Уолл-стріт: S&P 500 та Nasdaq показали найглибше падіння за місяць

Американські акції впали на торгах 4 листопада. Для індексів S&P 500 і Nasdaq Composite падіння стало найрізкішим за більш ніж три тижні, зазначає Marketwatch.

Хто постраждав

Від розпродажу найбільше постраждали ризикові активи, насамперед технологічні акції. Давні побоювання щодо їхніх завищених оцінок посилилися на тлі серії попереджень від гігантів Уолл-стріт Morgan Stanley та Goldman Sachs, які закликали інвесторів готуватися до корекції.

Падіння сектора

Індекс технологічного сектору Nasdaq Composite втратив 4 листопада 2% через падіння акцій компаній, пов'язаних із штучним інтелектом. Папери Palantir подешевшали на 8%, Nvidia, Oracle та AMD — на 4%, а Amazon — майже на 2%.

Індекс широкого ринку S&P 500 знизився на 1,2%.

Індекс блакитних фішок Dow Jones Industrial Average знизився на 0,5%.

Біткоїн обвалився більш ніж на 6%, у моменті опустившись нижче за $100 тис. вперше з червня.

Золото подешевшало на 1,7%, до $3946 за унцію.

Що вплинуло на акції

Індекси Nasdaq Composite та S&P 500 просіли під тиском розпродажу акції, пов'язаних із штучним інтелектом: інвестори знову побоюються, що папери лідерів бичачого ринку перекуплені та оцінюються надмірно високо, пояснює CNBC.

Так, акції розробника ШІ для військових та цивільних потреб Palantir, що виросли більш ніж на 150% з початку року, торгуються з форвардним мультиплікатором P/E понад 200 до прибутку. Це означає, що інвестори розраховують на подальше значне зростання прибутку та виручки, щоб виправдати поточні ціни, пише CNBC.

Посилюючи побоювання ринку, керуючий хедж-фондом Майкл Беррі повідомив про ведмежі ставки проти Palantir та Nvidia.

Зростання паперів у секторі ШІ підштовхнуло коефіцієнт ціни акцій до річного очікуваного прибутку індексу S&P 500 вище за відмітку 23 — близько до максимумів з 2000 року, за даними FactSet.

ШІ-акції тягли ринок вгору останніми місяцями, але, за словами Ентоні Саглимбене з Ameriprise, без відкату такі оцінки починають виглядати «дійсно надмірними».

«Ми не бачили серйозних корекцій чи тиску на ринок із квітня, — зазначив ринковий стратег в інтерв'ю CNBC. — Прибуток залишається високим, але інвестори починають замислюватися: з урахуванням темпів капітальних вкладень найбільших технологічних компаній, чи побачимо ми наступного року достатнє зростання прибутку, щоб виправдати такий рівень капасходів?»

Аналітик пояснює, що ринок вже кілька місяців «рухається на вузькому фронті», і якщо імпульс зростання ШІ та технологічних компаній сповільниться, або ж станеться короткостроковий відкат, інших сильних секторів, здатних витягнути ринок нагору, просто немає. «А якщо економічні дані будуть непереконливими, а прибуток більшості компаній з індексу S&P 500 — не такий сильний, то куди інвестору йти?» — додав Саглимбене.

Що сказали Goldman Sachs та Morgan Stanley

Додатковий тиск на акції чинили коментарі керівників Goldman Sachs та Morgan Stanley. Глава Goldman Девід Соломон заявив, що «найімовірніше, протягом наступних 12−24 місяців ринок акцій скоригується на 10−20%».

Генеральний директор Morgan Stanley Тед Пік додав: «Ми маємо бути готовими до зниження на 10−15%, не обов'язково спричиненого будь-яким макроекономічним шоком».