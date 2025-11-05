Місцеві бюджети отримали понад 403,2 млрд грн за січень — жовтень 2025 року. Порівняно з минулим роком надходження зросли на 14,5 %, або на 51,2 млрд грн. Про це повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.
5 листопада 2025, 8:00
З початку року місцеві бюджети отримали понад 403,2 млрд гривень
На що це впливає
Ці надходження — фінансова основа громад, яка дозволяє реалізувати важливі для людей соціальні та інфраструктурні проєкти.
«Майже 60 % усіх надходжень до місцевих бюджетів — ПДФО. Загалом платники сплатили 240,8 млрд грн (+16,6 % до показника минулого року)», — зазначила вона.
Чим наповнювали бюджет
Також серед лідерів наповнення місцевих бюджетів:
- єдиний податок — 65,5 млрд грн (+11,2 % до відповідного періоду минулого року);
- податок на майно — 49,2 млрд грн (+16 %);
- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — 1,6 млрд грн (+23 %);
- екологічний податок — 1,2 млрд грн (+13,5 %);
- туристичний збiр — майже 0,3 млрд грн (+35,7 %);
- збiр за мiсця для паркування транспортних засобiв — майже 0,2 млрд грн (+23,8 %).
Джерело: Мінфін
