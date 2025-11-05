З початку року місцеві бюджети отримали понад 403,2 млрд гривень

Місцеві бюджети отримали понад 403,2 млрд грн за січень — жовтень 2025 року. Порівняно з минулим роком надходження зросли на 14,5 %, або на 51,2 млрд грн. Про це повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.