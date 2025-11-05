Nvidia та Deutsche Telekom інвестують $1,2 млрд у створення потужного дата-центру в Німеччині

Nvidia та Deutsche Telekom інвестують 1 млрд євро ($1,2 млрд) у створення потужного дата-центру в Німеччині, запуск якого запланований на початок 2026 року, пише Bloomberg.

Інвестиції у дата-центр

За словами джерел, знайомих із планами, SAP SE, найбільша в Європі компанія-розробник програмного забезпечення, виступить замовником об'єкта.

Очікується, що гендиректор Deutsche Telekom Тім Хеттгес, голова Nvidia Дженсен Хуанг, директор SAP Крістіан Кляйн та міністр цифрових технологій Німеччини Карстен Вільдбергер оголосять про свої плани на заході у Берліні наступного місяця.

Європейські політики та керівники технологічних компаній вже кілька місяців говорять про необхідність розвитку у регіоні власної екосистеми штучного інтелекту.

Тільки США технологічні компанії, включаючи Microsoft і Google, виділяють сотні мільярдів доларів створення обчислювальних потужностей для ШІ.

Хуанг з Nvidia та інші критикують Європу за надто повільну розробку власної інфраструктури та підтримки компаній, які бажають використовувати ШІ, зберігаючи при цьому свої дані у регіоні.

Навіть дата-центр вартістю 1 мільярд євро, запланований Nvidia і Deutsche Telekom, меркне порівняно з гігаватними проєктами, які анонсуються по всьому світу. У той час як проєкт у Німеччині використовуватиме близько 10 000 сучасних чіпів, один дата-центр у Техасі, що розробляється SoftBank Group, OpenAI та Oracle, як очікується, міститиме близько 500 000 графічних процесорів.

Плани ЄС

У лютому Європейський Союз оголосив про план фінансування розвитку штучного інтелекту у регіоні на суму 200 млрд євро. Мета — потроїти можливості регіону щодо забезпечення таких систем протягом наступних п'яти-семи років.

Deutsche Telekom веде переговори з іншими компаніями щодо участі у проєкті зі створення так званих «гігафабрик» штучного інтелекту. Однак цей процес просувається повільно.

