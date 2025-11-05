Multi від Мінфін
5 листопада 2025, 8:56

Мінфін розмістив ОВДП на 4,6 мільярда гривень. Які облігації обирають інвестори

Міністерство фінансів 4 листопада 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 4,63 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Міністерство фінансів 4 листопада 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 4,63 млрд грн.
Фото: depositphotos

Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Попит інвесторів

Найбільший попит інвесторів припав на папери строком обігу 2,5 року з дохідністю 17,5%, за якими залучено 2,38 млрд грн.

Коротші випуски — на 1,1 року (16,35%) та 1,7 року (17,1%) — забезпечили 1,52 млрд грн і 511 млн грн відповідно.

Інвестиції українців в ОВДП досягли історичного максимуму

Також розміщено облігації строком 3,1 року з дохідністю 17,8% на 216 млн грн.

Від початку 2025 року Мінфін вже залучив 477,7 млрд грн, а з початку повномасштабної війни — понад 1,89 млрд грн, підсумувала пресслужба.

Інвестиції в ОВДП

Обсяг вкладень громадян України у державні облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) сягнув історичного максимуму, перевищивши 106 мільярдів гривень. Це на 27,5% більше порівняно з жовтнем 2024 року.

У жовтні Міністерство фінансів залучило до держбюджету 64,7 млрд грн в еквіваленті через розміщення облігацій:

  • Гривневі облігації: 49,9 млрд грн (середньозважена дохідність 16,5% річних).
  • Валютні облігації: $355 млн (дохідність 4,06% річних).

Хто володіє державними облігаціями?

Станом на 31 жовтня 2025 року загальний обсяг ОВДП в обігу перевищує 1,89 трлн грн. Найбільшими власниками залишаються комерційні банки та НБУ.

InvestMarket від «Мінфін» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій. Порівнюйте умови та обирайте проєкти для інвестування

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
