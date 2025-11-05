Multi від Мінфін
5 листопада 2025, 15:13

Банк Кредит Дніпро пропонує до 2,5% річних по вкладах у валюті

Банк Кредит Дніпро пропонує 2,5% річних за вкладами в доларах США для фізичних осіб строком на 6 місяців та 2,0% річних — на 3 місяці. Наразі це одна з найвигідніших ставок у доларах США серед банків України.

Пропозиція приваблива для українців, які прагнуть більш гнучко планувати заощадження та водночас зберігати кошти на вигідних умовах, фіксуючи високу дохідність без необхідності заморожувати кошти на цілий рік.

Депозити доступні для відкриття як у відділеннях, так і онлайн — через систему FreeBank з можливостю дистанційного керування. Мінімальна сума вкладу — від 100 доларів США.

Нагадаємо, Банк Кредит Дніпро стабільно входить до ТОП-10 банків України за надійністю депозитів. Так, за підсумками першого півріччя 2025 року банк посів 6-ту позицію рейтингу, оприлюдненому РА «Стандарт-Рейтинг». Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Банк Кредит Дніпро — український комерційний банк, який, згідно з класифікацією Національного банку України, належить до групи банків з приватним капіталом. Станом на 01.11.2025 активи банку становили 23 066 млн грн, портфель коштів клієнтів досяг 19 983 млн грн, регулятивний капітал — 1 576 млн грн. Нормативи ліквідності істотно перевищують нормативні показники, що демонтрує високий рівень фінансової стійкості та здатність виконувати зобов'язання перед клієнтами. Зокрема, станом на 01.11.2025 року норматив покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами становив 137.06%, а в іноземній валюті — 141.00%.

