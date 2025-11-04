Частка проблемних кредитів впала до 25%: найнижчий рівень за 10 років

Частка непрацюючих кредитів (NPL) в українському банківському секторі станом на 1 жовтня 2025 року впала до 25%. Це найнижчий показник за останнє десятиліття, який свідчить про оздоровлення системи попри війну. Зниженню частки NPL сприяло як списання старих проблемних боргів, так і зростання портфеля нових, якісних кредитів. Про це свідчать дані Національного банку України, оприлюднені 4 листопада.

Відновлення після воєнного шоку

Поточний показник 25% є значно кращим, ніж на початку 2025 року (зниження на 5,3 відсоткового пункту) та навіть нижчим, ніж на момент повномасштабного вторгнення у березні 2022 року (на 1,6 в.п.).

У перший рік війни рівень дефолтів сягав близько 20%, що призвело до стрибка частки NPL у портфелі банків до 39,1%. Однак, починаючи з середини 2023 року, тенденція змінилася на позитивну, а показник почав стабільно знижуватися.

Зростання кредитування та списання боргів

Оздоровлення портфеля відбувається двома шляхами. По-перше, банки активно видають нові кредити кращої якості: за дев'ять місяців 2025 року загальний обсяг кредитів у системі зріс на 182,2 млрд гривень (+14%), досягнувши 1,48 трлн грн.

По-друге, банки продовжують розчищати баланси від старих боргів шляхом їх списання. За цей же період обсяг непрацюючих кредитів у грошовому вимірі скоротився на 22,6 млрд грн (-5,7%), до 370,6 млрд грн.

«Очищений» показник NPL

У НБУ також зазначають, що загальний показник у 25% все ще враховує великий обсяг старих проблемних кредитів державних банків, які були визнані непрацюючими ще під час реформи банківського регулювання у 2015−2017 роках.

Якщо не враховувати цей «старий» портфель, реальна частка NPL у державних банках становить 19,5%, а в цілому по банківській системі — 14,3%.

Для порівняння, станом на 1 вересня 2025 року частка проблемних кредитів становила 26,1%.

Що таке NPL?

Непрацюючі кредити (NPL, Non-Performing Loans) — це кредити, за якими позичальники не виконують свої зобов'язання (не сплачують відсотки чи тіло боргу) понад 90 днів. Висока частка NPL створює ризики для фінансової стабільності банку, оскільки він не отримує очікуваного доходу і змушений формувати додаткові резерви під можливі збитки.