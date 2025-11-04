Курс євро знизився на 14 копійок у вівторок, 4 листопада на міжбанківських торгах. Долар зріс на 4 копійки. Про це свідчать дані «Мінфіну».
4 листопада 2025, 17:25
Євро подешевшало на міжбанку у вівторок, а долар трохи зріс
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 4 листопада
|
Закриття 4 листопада
|
Зміни
|
42,01/42,04
|
42,05/42,08
|
4/4
|
48,43/48,45
|
48,29/48,31
|
14/14
Офіційний курс: долар — 42,07 грн, євро — 48,33 грн.
Середній курс у банках: 41,80−42,23 грн/долар, 48,17−48,80 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 42,00−42,10, євро — 48,53−48,70 грн.
Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі