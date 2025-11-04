Multi від Мінфін
4 листопада 2025, 18:37

Ірландія планує стягувати плату за житло з шукачів притулку, а українським біженцям скорочують підтримку

Уряд Ірландії розглядає плани запровадити плату за державне житло для шукачів притулку, які мають роботу. Залежно від рівня доходу, сума може сягати €238 (£208) на тиждень. Цей крок є частиною ширшої стратегії уряду щодо посилення міграційної політики на тлі рекордного навантаження на інфраструктуру. Про це повідомляють BBC та ірландське видання RTÉ .

Уряд Ірландії розглядає плани запровадити плату за державне житло для шукачів притулку, які мають роботу.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Багаторівнева система оплати

План, висунутий міністром юстиції Джимом О'Каллаганом та державним міністром Кольмом Брофі, був розглянутий на засіданні підкомітету Кабінету міністрів з питань міграції. Він передбачає запровадження дев'яти рівнів оплати, прив'язаних до тижневого заробітку шукача притулку.

  • Для осіб із заробітком від €97,01 до €150 на тиждень плата становитиме €15.
  • Для тих, хто заробляє €600 і більше на тиждень, плата може сягнути €238.

Інший приклад: особи з доходом €340-€405 на тиждень платитимуть близько €119, що становить приблизно половину вартості проживання.

За оцінками уряду станом на вересень 2024 року, під дію нових правил можуть потрапити близько 7 600 осіб, які зараз проживають у державному житлі та мають роботу. Наразі шукачі притулку отримують щотижневу допомогу в розмірі €38,80.

Наслідки несплати та критика

Пропозиції передбачають жорсткі заходи для тих, хто ухилятиметься від оплати. Особи, які накопичать «значну заборгованість», можуть зіткнутися з судовими позовами або переслідуванням з боку колекторських агенцій. Крім того, наявність боргу за проживання може стати підставою для відмови у наданні громадянства навіть після отримання міжнародного захисту.

Для впровадження системи знадобиться розробка нового законодавства, що, за попередніми оцінками, може тривати від 9 до 12 місяців.

Ці заходи просуваються на тлі заяв віцепрем'єра Ірландії Саймона Гарріса, який минулого тижня заявив, що система надання притулку в країні «не працює» і потребує «дуже серйозного» перегляду існуючої політики, що викликало критику з боку опозиції.

Скорочення підтримки для українських біженців

Окремо від планів щодо шукачів притулку, уряд Ірландії також посилює правила для новоприбулих біженців з України, які користуються тимчасовим захистом.

  • Скорочення терміну проживання: Схвалено рішення скоротити термін перебування у державному житлі для нових українських біженців з 90 до 30 днів.
  • За поточних темпів (близько 50 нових прибуттів щодня) уряд може залишитися без вільних місць вже до кінця листопада.
  • Зростання кількості: Останніми місяцями кількість прибулих українців зросла. У вересні було зафіксовано 1 781 особу — це найвищий показник з кінця 2023 року. Міністерство юстиції пов'язує це, зокрема, зі зміною законодавства в Україні, що дозволило виїзд чоловікам віком 18−22 років.
  • Довгострокові плани (2026−2027): Уряд також розглядає можливість поступового скасування виплати у €600 (£526) для ірландців, які розміщують у себе українців, та припинення будівництва модульних будинків для біженців.

Загалом з лютого 2022 року до Ірландії прибуло понад 120 000 українців, з яких близько 83 000 наразі проживають у країні.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
