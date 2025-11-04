Рада підтримала в першому читанні компенсацію інвестицій через податки

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкти № 13414 та № 13415, що запроваджують механізм компенсації капітальних інвестицій через податкові платежі. Ця ініціатива є ключовим інструментом для стимулювання розвитку української переробної промисловості. Про це повідомив співавтор ініціативи, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Він, назвав це «дуже дієвим інструментом», яким давно користуються в Європейському Союзі.

Суть ініціативи

Законопроєкти пропонують підприємствам можливість повернути від 30% до 70% коштів, вкладених у будівництво нових, розширення існуючих заводів та створення промислової інфраструктури, через власні податки.

На відміну від інших програм, ця ініціатива працюватиме як для нових інвестицій, так і для існуючих підприємств.

Що підлягає компенсації

Компенсація через податки стосуватиметься інвестиційних проєктів, реалізованих виключно у переробній промисловості. Зокрема, компенсації підлягають:

Витрати на будівництво інженерних мереж, інженерних споруд, об'єктів суміжної інфраструктури;

Витрати на придбання будівель і споруд або витрати на їх будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення;

Витрати на придбання виробничого обладнання;

Витрати на придбання земельної ділянки.

Механізм компенсації через податки

Часткова компенсація відбуватиметься через повернення сплачених компанією податків, зокрема:

Податок на прибуток.

Імпортний ПДВ на обладнання.

Імпортне мито на обладнання.

Податок на майно та земельний податок.

Частка інвестицій, що підлягає компенсації, залежатиме від обсягу інвестиційного проєкту: