Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
4 листопада 2025, 16:01

Рада підтримала в першому читанні компенсацію інвестицій через податки

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкти № 13414 та № 13415, що запроваджують механізм компенсації капітальних інвестицій через податкові платежі. Ця ініціатива є ключовим інструментом для стимулювання розвитку української переробної промисловості. Про це повідомив співавтор ініціативи, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкти № 13414 та № 13415, що запроваджують механізм компенсації капітальних інвестицій через податкові платежі.
Фото: НБУ

Він, назвав це «дуже дієвим інструментом», яким давно користуються в Європейському Союзі.

Суть ініціативи

Законопроєкти пропонують підприємствам можливість повернути від 30% до 70% коштів, вкладених у будівництво нових, розширення існуючих заводів та створення промислової інфраструктури, через власні податки.

На відміну від інших програм, ця ініціатива працюватиме як для нових інвестицій, так і для існуючих підприємств.

Що підлягає компенсації

Компенсація через податки стосуватиметься інвестиційних проєктів, реалізованих виключно у переробній промисловості. Зокрема, компенсації підлягають:

  • Витрати на будівництво інженерних мереж, інженерних споруд, об'єктів суміжної інфраструктури;
  • Витрати на придбання будівель і споруд або витрати на їх будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення;
  • Витрати на придбання виробничого обладнання;
  • Витрати на придбання земельної ділянки.

Механізм компенсації через податки

Часткова компенсація відбуватиметься через повернення сплачених компанією податків, зокрема:

  • Податок на прибуток.
  • Імпортний ПДВ на обладнання.
  • Імпортне мито на обладнання.
  • Податок на майно та земельний податок.

Частка інвестицій, що підлягає компенсації, залежатиме від обсягу інвестиційного проєкту:

  • від 100 тис. євро до 1 млн євро — 70%;
  • від 1 млн євро до 20 млн євро — 50%;
  • від 20 млн євро до 50 млн євро — 30% інвестицій.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
