Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкти № 13414 та № 13415, що запроваджують механізм компенсації капітальних інвестицій через податкові платежі. Ця ініціатива є ключовим інструментом для стимулювання розвитку української переробної промисловості. Про це повідомив співавтор ініціативи, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.
Рада підтримала в першому читанні компенсацію інвестицій через податки
Він, назвав це «дуже дієвим інструментом», яким давно користуються в Європейському Союзі.
Суть ініціативи
Законопроєкти пропонують підприємствам можливість повернути від 30% до 70% коштів, вкладених у будівництво нових, розширення існуючих заводів та створення промислової інфраструктури, через власні податки.
На відміну від інших програм, ця ініціатива працюватиме як для нових інвестицій, так і для існуючих підприємств.
Що підлягає компенсації
Компенсація через податки стосуватиметься інвестиційних проєктів, реалізованих виключно у переробній промисловості. Зокрема, компенсації підлягають:
- Витрати на будівництво інженерних мереж, інженерних споруд, об'єктів суміжної інфраструктури;
- Витрати на придбання будівель і споруд або витрати на їх будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення;
- Витрати на придбання виробничого обладнання;
- Витрати на придбання земельної ділянки.
Механізм компенсації через податки
Часткова компенсація відбуватиметься через повернення сплачених компанією податків, зокрема:
- Податок на прибуток.
- Імпортний ПДВ на обладнання.
- Імпортне мито на обладнання.
- Податок на майно та земельний податок.
Частка інвестицій, що підлягає компенсації, залежатиме від обсягу інвестиційного проєкту:
- від 100 тис. євро до 1 млн євро — 70%;
- від 1 млн євро до 20 млн євро — 50%;
- від 20 млн євро до 50 млн євро — 30% інвестицій.
