Вступ до єврозони може спричинити короткостроковий стрибок цін у Болгарії — Крістін Лагард

Перехід Болгарії на євро на початку 2026 року може призвести до короткострокового зростання інфляції, оскільки компанії можуть «округлити» ціни під час конвертації валюти . Проте цей вплив буде помірним і швидко зникне, тоді як економічні вигоди значно переважать тимчасові незручності. Про це у вівторок, 4 листопада, заявила голова Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард під час конференції в Софії.

Побоювання болгар та досвід Хорватії

Виступ Крістін Лагард був спрямований на заспокоєння болгарського населення, близько половини якого, згідно з опитуваннями, досі виступає проти відмови від лева. Головні побоювання — зростання цін та втрата суверенітету.

Лагард визнала, що занепокоєння щодо цін є «цілком обґрунтованим». «Зміна валюти може призвести до тимчасового зростання інфляції, коли компанії округлюють ціни під час конвертації», — пояснила вона.

Водночас за її словами, досвід інших країн, що вже пройшли цей шлях, показує, що ефект на ціни є незначним. У минулому стрибок інфляції через перехід на євро становив від 0,2 до 0,4 відсоткового пункту. Навіть у Хорватії, яка приєдналася до єврозони останньою (у 2023 році) в період вже високої інфляції, цей показник склав 0,4 в.п. і швидко зник.

Варто зазначити, що у вересні річна інфляція в Болгарії вже становила 4,1%, що було одним із найвищих показників у Євросоюзі.

Вигоди та справжній ризик

Голова ЄЦБ наголосила, що побоювання населення зникнуть, коли стануть очевидними переваги єдиної валюти. Серед них — нульові витрати на конвертацію при експорті до Європи, що дозволить малому та середньому бізнесу економити близько одного мільярда левів ($1,09 млрд) щорічно. Також серед переваг — дешевші кредити та кращий доступ до європейських ринків капіталу.

Водночас Лагард вказала на іншу, більш серйозну загрозу для країни.

«Найбільший ризик, з яким стикалися країни, полягав не у втраті суверенітету чи зростанні цін. Це була втрата імпульсу реформ після входження до єврозони та, відповідно, втрата всіх переваг єдиної валюти», — підсумувала вона.

Шлях до єврозони

1 січня 2002 року 12 країн Європи офіційно перейшли на єдину валюту. З того часу до них приєдналися ще вісім країн: Словенія (2007), Кіпр і Мальта (2008), Словаччина (2009), Естонія (2011), Латвія (2014), Литва (2015) і Хорватія (2023). Болгарія, яка приєднається у 2026 році, стане 21-м членом єврозони. Крім того, ще шість європейських країн використовують євро за двосторонньою домовленістю (Андорра, Ватикан, Монако, Сан-Марино) або в односторонньому порядку (Косово, Чорногорія).