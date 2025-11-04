Найбільший суверенний фонд світу виступив проти винагороди Маска в $1 трлн

Найбільший у світі суверенний фонд — норвезький нафтовий фонд — оголосив, що проголосує проти нового безпрецедентного компенсаційного пакета для CEO Tesla Ілона Маска, потенційна вартість якого може сягнути $1 трильйона. Інвестор, який входить до топ-10 акціонерів автовиробника, назвав суму винагороди надмірною та вказав на ризики надмірної залежності від однієї ключової особи. Про це повідомляє Financial Times.

«Надмірний розмір»: Позиція інвестора

Норвезький фонд, який керує активами на $2,1 трлн і володіє 1,1% акцій Tesla, пояснив своє рішення занепокоєнням щодо «загального розміру пакета, розмиття часток та відсутності заходів для зменшення ризику залежності від однієї ключової особи».

Це вже друга спроба Tesla затвердити гігантську винагороду для свого лідера. Минулого року фонд так само голосував проти попереднього компенсаційного плану Маска на $56 мільярдів. Хоча акціонери тоді схвалили той пакет, суд штату Делавер у січні 2024 року скасував угоду, назвавши її найбільшою в історії США винагородою, яку було нечесно погоджено.

Тиск на Tesla зростає

Окрім норвезького фонду, проти нової угоди виступили дві впливові консультативні фірми для акціонерів — Glass Lewis та ISS. Вони рекомендували інвесторам відхилити пропозицію. Група великих пенсійних фондів також оприлюднила відкритого листа, звинувативши раду директорів Tesla в «одержимому прагненні втримати Маска» ціною репутації компанії.

У відповідь голова ради директорів Tesla Робін Денхольм заявила, що це голосування є критично важливим для утримання Маска на посаді CEO. Сам Ілон Маск публічно погрожував, що може покинути компанію, якщо акціонери знову відхилять його компенсаційний план. Він також відповів на критику у своїй соцмережі X, назвавши Glass Lewis та ISS «корпоративними терористами».

Вирішальні збори акціонерів Tesla, де розглядатиметься новий план, відбудуться 6 листопада. На сьогодні капіталізація компанії перевищує $1,5 трлн.

Суть нового плану на $1 трильйон

Новий 10-річний план винагороди, представлений у вересні, замінює собою скасований судом пакет 2018 року (який на момент анулювання оцінювався вже у понад $100 млрд через зростання акцій). Нова програма має безпрецедентний масштаб.

Вона прив'язана до надзвичайно амбітних 10-річних цілей:

Розвиток бізнесу роботаксі.

Зростання ринкової капіталізації Tesla з нинішніх $1,5 трлн до $8,5 трлн.

У разі виконання всіх показників, потенційна вартість винагороди Маска може зрости з початкових $87,8 млрд до $1 трлн. План також дозволить Ілону Маску збільшити свою частку в Tesla до 25%, чого він давно домагався, та передбачає його участь у розробці механізму довгострокової спадковості керівництва.