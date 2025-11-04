Найбільший суверенний фонд світу виступив проти винагороди Маска в $1 трлн

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 листопада 2025, 12:38

Найбільший суверенний фонд світу виступив проти винагороди Маска в $1 трлн

Найбільший у світі суверенний фонд — норвезький нафтовий фонд — оголосив, що проголосує проти нового безпрецедентного компенсаційного пакета для CEO Tesla Ілона Маска, потенційна вартість якого може сягнути $1 трильйона. Інвестор, який входить до топ-10 акціонерів автовиробника, назвав суму винагороди надмірною та вказав на ризики надмірної залежності від однієї ключової особи. Про це повідомляє Financial Times.

Найбільший суверенний фонд світу виступив проти винагороди Маска в $1 трлн

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Надмірний розмір»: Позиція інвестора

Норвезький фонд, який керує активами на $2,1 трлн і володіє 1,1% акцій Tesla, пояснив своє рішення занепокоєнням щодо «загального розміру пакета, розмиття часток та відсутності заходів для зменшення ризику залежності від однієї ключової особи».

Це вже друга спроба Tesla затвердити гігантську винагороду для свого лідера. Минулого року фонд так само голосував проти попереднього компенсаційного плану Маска на $56 мільярдів. Хоча акціонери тоді схвалили той пакет, суд штату Делавер у січні 2024 року скасував угоду, назвавши її найбільшою в історії США винагородою, яку було нечесно погоджено.

Тиск на Tesla зростає

Окрім норвезького фонду, проти нової угоди виступили дві впливові консультативні фірми для акціонерів — Glass Lewis та ISS. Вони рекомендували інвесторам відхилити пропозицію. Група великих пенсійних фондів також оприлюднила відкритого листа, звинувативши раду директорів Tesla в «одержимому прагненні втримати Маска» ціною репутації компанії.

У відповідь голова ради директорів Tesla Робін Денхольм заявила, що це голосування є критично важливим для утримання Маска на посаді CEO. Сам Ілон Маск публічно погрожував, що може покинути компанію, якщо акціонери знову відхилять його компенсаційний план. Він також відповів на критику у своїй соцмережі X, назвавши Glass Lewis та ISS «корпоративними терористами».

Вирішальні збори акціонерів Tesla, де розглядатиметься новий план, відбудуться 6 листопада. На сьогодні капіталізація компанії перевищує $1,5 трлн.

Суть нового плану на $1 трильйон

Новий 10-річний план винагороди, представлений у вересні, замінює собою скасований судом пакет 2018 року (який на момент анулювання оцінювався вже у понад $100 млрд через зростання акцій). Нова програма має безпрецедентний масштаб.

Вона прив'язана до надзвичайно амбітних 10-річних цілей:

  • Розвиток бізнесу роботаксі.
  • Зростання ринкової капіталізації Tesla з нинішніх $1,5 трлн до $8,5 трлн.

У разі виконання всіх показників, потенційна вартість винагороди Маска може зрости з початкових $87,8 млрд до $1 трлн. План також дозволить Ілону Маску збільшити свою частку в Tesla до 25%, чого він давно домагався, та передбачає його участь у розробці механізму довгострокової спадковості керівництва.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами