Starbucks продає 60% частки в китайському бізнесі інвестиційній компанії Boyu Capital за $4 мільярди

Компанія Starbucks оголосила про створення спільного підприємства з китайською інвестиційною фірмою Boyu Capital для управління своїми магазинами в Китаї. Про це повідомляє Associated Press.

Умови угоди

Згідно з угодою, Boyu Capital придбає контрольну частку в 60% у роздрібних операціях Starbucks у Китаї, які оцінюються у $4 мільярди.

Starbucks збереже 40% частки у спільному підприємстві, а також залишатиметься власником і ліцензіатом бренду Starbucks.

Starbucks оцінює загальну вартість свого бізнесу в Китаї, враховуючи доходи від продажу контрольної частки, вартість 40% акцій та роялті, у понад $13 мільярдів.

Офіс Starbucks у Китаї залишиться в Шанхаї. Очікується, що угода буде завершена у другому кварталі 2026 фінансового року Starbucks, який розпочався 29 вересня 2025 року.

Акції Starbucks залишилися незмінними на торгах після закриття.

Вихід на нові ринки та боротьба з конкурентами

Китай є другим за величиною ринком для Starbucks після США, де мережа має 8 000 закладів. Компанія вийшла на цей ринок майже 30 років тому і сприяла зростанню кавової культури в країні.

Однак останніми роками американський гігант зіткнувся з труднощами через агресивне зростання дешевих китайських стартапів, як-от Luckin Coffee. Продажі Starbucks в існуючих магазинах у Китаї падали протягом останніх двох фінансових років.

Голова та генеральний директор Starbucks Браян Ніккол заявив, що Boyu Capital поділяє прагнення Starbucks забезпечувати високий рівень обслуговування. Він очікує, що партнерство допоможе досягти мети — збільшити кількість магазинів у Китаї до 20 000.

«Глибокі місцеві знання та досвід Boyu допоможуть прискорити наше зростання в Китаї, особливо в міру того, як ми розширюємося в менші міста та нові регіони», — сказав Ніккол.