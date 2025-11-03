Прозорий продаж Укргазбанку та Сенс Банку стане вирішальним сигналом для подальших інвестицій у сектор — IFC

Проведення прозорої приватизації українських державних банків, зокрема Укргазбанку та Сенс Банку, може стати вирішальним сигналом для повернення міжнародних фінансових організацій (МФО) до інвестицій у капітал банківської системи. Наразі інвестори стали значно обережнішими щодо таких вкладень через складність прогнозування виходу з них. Про це заявила голова представництва Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в Україні Олена Волошина під час форуму Forbes Banker, передає «Інтерфакс-Україна».

Чому інвестори обережні та що пропонує IFC

Олена Волошина наголосила, що IFC розглядає українські банки як ключовий канал для фінансування малого та середнього бізнесу (МСБ). Наразі корпорація підтримує сектор двома основними інструментами: фінансуванням експортно-імпортних операцій та механізмом розподілу ризиків (risk-sharing facility), який вже працює з п’ятьма банками та однією лізинговою компанією.

Однак щодо прямих інвестицій у капітал (входження в акціонери) МФО стали набагато обережнішими через складнощі з прогнозуванням виходу з таких вкладень в умовах війни.

«Я би порадила зробити приватизацію Укргазбанку і Сенс Банку прозорою, щоб ринок побачив, що це робиться правильно», — наголосила Волошина.

За її словами, саме прозора приватизація та продовження реформи корпоративного управління можуть стати драйверами повернення інтересу інвесторів. Вона нагадала, що МФО мають успішний досвід входження в капітал українських банків: IFC разом з ЄБРР та нідерландським банком MeesPierson колись володіли 50% акцій ПУМБу.

Зменшення частки держави: зобов'язання перед МВФ

Потреба у приватизації зумовлена не лише бажанням залучити інвесторів, але й прямими зобов'язаннями України в рамках програми розширеного фінансування (EFF) з МВФ. Держава має скоротити свою частку в банківському секторі, яка за час війни значно зросла.

На середину 2025 року частка держави в банківській системі становила 54,4% за розміром загальних активів та 52,2% — за чистими активами, а кількість підконтрольних державі банків досягла семи.

Статус приватизації Укргазбанку та Сенс Банку

Саме Укргазбанк (94,94% належить державі) та Сенс Банк (100% належить державі) є першими кандидатами на продаж.

14 серпня 2025 року Рада з фінансової стабільності розглянула потенційні ризики та підтвердила, що продаж пакетів акцій цих банків не матиме негативного впливу на стабільність банківської системи. Наприкінці жовтня уряд затвердив Порядок залучення радника для приватизації. Цей крок є важливим, хоча в рамках програми з МВФ його планувалося зробити ще до кінця вересня 2024 року.

За даними НБУ на середину 2025 року, Укргазбанк посідав 6-те місце за активами (189,24 млрд грн), а Сенс Банк — 9-те (153,12 млрд грн). Обидва банки є прибутковими: за перше півріччя 2025 року Укргазбанк заробив 2,19 млрд грн, а Сенс Банк — 1,90 млрд грн.