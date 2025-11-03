Бензин у листопаді подорожчає на 1-2 грн, а дизель — на 2-3

Попри позитивну тенденцію видобутку нафти у світі, в Україні пальне дорожчатиме. Що до цього призводить і яку ціну на АЗС можемо побачити до кінця року, розповів директор групи компаній PRIME Дмитро Льоушкін.

Місяць протиріч. Ми бачимо і збільшення видобутку нафти країнами ОПЕК+, бачимо надлишок нафти, але водночас і спостерігаємо дефіцит ресурсу в Європі після введення 19-го пакету санкцій. Бачимо, як москва втрачає позиції щодо нафти. Але чи реально це, чи ілюзія — впевненості немає. Листопад багато що покаже.

Бажання Трампа знести Мадуру і замістити Венесуелою нафту з рф може мати непогані шанси середньострокової реалізації. Знову ж таки щось почне прояснитися в листопаді.

Дуже багато геополітики на листопад співпало, нудно не буде, до речі ще й урагани в Максиканській або вже Американській затоці наближаються, вони теж додадуть фарб листопаду.

Україна вступає у листопад у напівкризі. Ресурсу не вистачає, особливо дизелю. Його не можна фізично взяти, ми самі собі заборонили купувати там, де він є. А привезти його звідти, де він теж є і де ми собі не заборонили, ми зможемо не раніше кінця листопада, але це ще не факт, що так просто вдасться. Тут сподівання на UPG, вони мають належну логістику, щоб тягнути через океан, але як вони спрацюють, знають лише вони. Ще сподівання, що у трейдерів вийде законтрактувати за тридев'ять земель з якихось Еміратів, або Ізраїлю. Але це вже туди десь під середину грудня вдасться стабілізувати ринок.

Таким чином, ціни на колонці зростатимуть аж до кінця місяця. «Допоможе» цьому руху ще курс нацвалюти, котра за традицією буде лізти вгору до початку січня.

Пронози справа невдячна, але я бачу плюс 2 або навіть 3 грн по дизелю та плюс 1−2 по бензину. Навіть попри «дику» маржу, тейдери зупинятися в зростанні не будуть.

Усі йдемо в низький сезон, пролив у всіх падатиме, а собівартість налива в бак літра зростатиме. А ще на горизонті акцизи нові, тож за пару місяців за дизель 65 гривень та бензин п'ятий по 70 із лишком цілком реальна історія.

До речі, якщо в нас є гроші кожного українця покатати на поїздах по 3000 км туди-сюди, то може в нас і гроші не підіймати акциз на паливо теж знайдуться? А то якось дивно виходить, залізницею кружляти ок, а автівкою ні?