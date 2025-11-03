Multi від Мінфін
3 листопада 2025, 18:42

Microsoft втрачає ексклюзивність: OpenAI укладає угоду з Amazon на $38 млрд

Компанія OpenAI, розробник ChatGPT, підписала свій перший контракт з Amazon Web Services (AWS) на суму $38 мільярдів. Цей крок є найновішим свідченням того, що ШІ-стартап вартістю $500 мільярдів диверсифікує свою інфраструктуру і більше не покладається виключно на свого головного інвестора, Microsoft. Угода надасть OpenAI доступ до сотень тисяч дефіцитних графічних процесорів (GPU) Nvidia для масштабування своїх проєктів. Про це повідомляє CNBC 3 листопада.

Компанія OpenAI, розробник ChatGPT, підписала свій перший контракт з Amazon Web Services (AWS) на суму $38 мільярдів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Кінець ексклюзивності Microsoft

Угода з AWS знаменує собою кардинальну зміну у стратегії OpenAI, яка до цього року мала ексклюзивний хмарний контракт з Microsoft, що інвестувала в компанію загалом $13 мільярдів. У січні Microsoft погодилася відмовитися від ексклюзивності, отримавши натомість право першої відмови на нові інфраструктурні запити.

Минулого тижня цей преференційний статус Microsoft закінчився, що дало OpenAI повну свободу у виборі партнерів. Хоча компанія вже уклала менші угоди з Oracle та Google, контракт з AWS — беззаперечним лідером ринку хмарної інфраструктури — є найбільш значущим.

Водночас OpenAI підтвердила, що залишається ключовим клієнтом Microsoft, пообіцявши минулого тижня додатково придбати послуг Azure на $250 мільярдів.

Деталі угоди: $38 мільярдів на чипи Nvidia

Згідно з угодою, OpenAI негайно почне запускати робочі навантаження на інфраструктурі AWS у США, отримавши доступ до сотень тисяч графічних процесорів Nvidia, включно з новітніми моделями Blackwell. Угода розрахована на забезпечення потужностей до 2026 року та надалі.

На першому етапі будуть задіяні існуючі дата-центри AWS, а згодом Amazon побудує для OpenAI додаткову інфраструктуру. Ці потужності будуть використовуватися як для «inference» (підтримка роботи ChatGPT у реальному часі), так і для «training» (навчання нових, потужніших моделей ШІ).

Конкурентний аспект та підготовка до IPO

Для Amazon ця угода є великою перемогою, оскільки хмарний гігант має дуже тісні зв'язки з Anthropic, головним конкурентом OpenAI. Amazon інвестував мільярди в Anthropic і наразі будує для нього ексклюзивний дата-центр в Індіані вартістю $11 мільярдів.

Для OpenAI диверсифікація хмарних партнерів є ключовим кроком у підготовці до виходу на біржу (IPO). Залучення AWS, Oracle та Google поряд з Microsoft демонструє інвесторам операційну незалежність та зрілість компанії. CEO Сем Альтман нещодавно назвав IPO «найбільш імовірним шляхом» розвитку компанії.

Після оголошення новини акції Amazon зросли приблизно на 5%.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

