Курс долара зріс на 5 копійок на міжбанківських торгах у понеділок, 3 листопада. Водночас курс євро знизився на 5−6 копійок. Про це свідчать дані торгів.
3 листопада 2025, 17:29
Курс валют: долар на міжбанку подорожчав, а євро падає
|
Відкриття 3 листопада
|
Закриття 3 листопада
|
Зміни
|
41,96/41,99
|
42,01/42,04
|
5/5
|
48,43/48,44
|
48,37/48,39
|
6/5
Офіційний курс:долар — 42,04 грн, євро — 48,42 грн.
Середній курс у банках: 41,70−42,15 грн/долар, 48,15−48,86 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,99−42,09, євро — 48,60−48,78 грн.
Джерело: Мінфін
