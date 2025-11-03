Угода на 10 мільярдів: Microsoft домовилася з оператором дата-центрів IREN про чіпи

Корпорація Microsoft уклала угоду на $9,7 млрд з оператором центрів з обробки даних IREN, яка передбачає доступ до передових чипів Nvidia. Про це повідомляє Reuters .

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як відреагували акції

Новина спричинила зростання акцій IREN понад 20% у понеділок, 3 листопада, під час передринкових торгів.

IREN, ринкова вартість якої становить $16,52 млрд після більш ніж шестикратного зростання її акцій цього року, має кілька центрів обробки даних по всій Північній Америці з загальною потужністю 2 910 мегават.

Її об'єкти повністю працюють на відновлюваній енергії.

За даними агентства, акції виробника серверів зі штучним інтелектом Dell зросли на 5%, оскільки компанія постачатиме IREN чипи Nvidia GB300 та інше обладнання, яке Microsoft використовуватиме, приблизно на $5,8 млрд.

Важливість партнерства

Партнерство з IREN дозволить Microsoft розширити обчислювальні потужності без будівництва нових центрів обробки даних або забезпечить додаткові потужності — дві найбільші перешкоди, що уповільнюють її здатність задовольняти зростаючий попит на штучний інтелект.

Зазначається, що ця п'ятирічна угода демонструє зростаючий попит індустрії штучного інтелекту на обчислювальну потужність для запуску програм, таких як чатбот ChatGPT.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Microsoft планує інвестувати понад $15 млрд в ОАЕ протягом наступних семи років, зосередившись на розширенні центрів обробки даних штучного інтелекту по всій країні.

Нагадаємо, «Мінфін» писав, що Microsoft оголосила про плани інвестувати 80 мільярдів доларів у будівництво дата-центрів, здатних обробляти завдання штучного інтелекту.