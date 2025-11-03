Офіційний курс НБУ: долар зріс до 42 гривень

Нацбанк встановив нові курси гривні до іноземних валют на вівторок, 4 листопада. Згідно з даними регулятора, курс долара досяг 42 гривень, подорожчавши за 15 копійок.

Курс долара

На вівторок НБУ встановив такий курс долара: 42,0409грн. Це на 15 копійку більше, ніж у понеділок (41,8924).

Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).

Водночас курс євро на вівторок був встановлений на позначці — 48,4269, що на 3 копійки більше, ніж у понеділок (48,4088).

Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).

Курс польського злотого

НБУ на вівторок встановив такий курс польського злотого: 11,3727 (у понеділок курс був 11,3809).

