У США акції видобувачів рідкісноземельних металів злетіли на сотні відсотків

Поява критично важливих мінералів як нова арена геополітичної конкуренції збіглася з запаморочливим ралі акцій американських компаній, які займаються видобутком рідкісноземельних металів, повідомляє CNBC.

Зліт акцій

Незважаючи на уповільнення зростання останніми тижнями, акції Critical Metals зросли на 241% за останні три місяці, тоді як акції NioCorp Developments, Energy Fuels та Idaho Strategic Resources за той же період значно перевищили 100%.

Ці вражаючі результати з початку року стали ще більш вражаючими. Ціна акцій Energy Fuels зросла у чотири рази за перші 10 місяців року, тоді як акції NioCorp Developments подорожчали майже вп'ятеро.

Угода США та Китаю

Рідкоземельні метали стали ключовим предметом торгу в геополітичному суперництві між США і Китаєм, двома найбільшими економіками світу.

Експерти називають ралі американських компаній, які видобувають рідкісноземельні метали, свідченням масштабного ринкового буму.

«Усього було чотири великі буми. У XIX столітті був золотий бум, у XX столітті — нафтовий, на початку XXI століття — технологічний, а тепер — бум рідкісноземельних металів», наводить їх слова телеканал.

3 листопада «Мінфін» повідомляв, що Китай погодився зняти обмеження на експорт рідкісноземельних металів, підтверджене після нещодавньої зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Це рішення стало частиною нової торгової угоди між країнами.