Бонус від Мінфіну
3 листопада 2025, 16:41

Microsoft інвестує понад $15 млрд в ОАЕ

Microsoft планує інвестувати понад $15 млрд в ОАЕ протягом наступних семи років, зосередившись на розширенні центрів обробки даних штучного інтелекту по всій країні. Про це оголосила компанія у понеділок, пише Вloomberg.

Microsoft планує інвестувати понад $15 млрд в ОАЕ протягом наступних семи років, зосередившись на розширенні центрів обробки даних штучного інтелекту по всій країні.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Інвестиції в ОАЕ

Інвестиції, які продовжаться до кінця 2029 року, стали можливими після того, як Microsoft отримала експортні ліцензії від адміністрації Трампа на постачання передових чіпів до країни Перської затоки, оголосила компанія в понеділок.

Віце-голова і президент Microsoft Бред Сміт повідомив, що розширення центрів обробки даних ШІ є найбільшою частиною запланованих інвестицій.

Читайте також: Apple і Microsoft перетнули позначку $4 трлн ринкової капіталізації

«Найбільша частка (інвестицій), безумовно, як з урахуванням минулого, так і майбутнього, припадає на розширення центрів обробки даних ШІ по всій території ОАЕ. На наш погляд, це інвестиції, які є критично важливими для задоволення місцевого попиту на використання ШІ», — сказав Сміт.

Сміт розкрив, що Microsoft отримала експортні ліцензії від уряду США в минулому році та забезпечила нові ліцензії на цей рік. Ці коментарі він зробив під час участі в енергетичній конференції ADIPEC в Абу-Дабі.

Нагадаємо

Microsoft тісно співпрацює з владою ОАЕ у диверсифікації економіки країни. На початку 2024 року корпорація вклала $1,5 млрд у місцеву ІІ-компанію G42 та відкрила лабораторію штучного інтелекту. Компанія отримала необхідні ліцензії США для постачання ІІ-чіпів до ОАЕ, виконавши жорсткі вимоги щодо кібербезпеки.

Раніше «Мінфін» писав, що Microsoft оголосила про плани інвестувати 80 мільярдів доларів у будівництво дата-центрів, здатних обробляти завдання штучного інтелекту.

Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проекти на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
