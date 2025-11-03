Microsoft інвестує понад $15 млрд в ОАЕ

Microsoft планує інвестувати понад $15 млрд в ОАЕ протягом наступних семи років, зосередившись на розширенні центрів обробки даних штучного інтелекту по всій країні. Про це оголосила компанія у понеділок, пише Вloomberg.

Інвестиції в ОАЕ

Інвестиції, які продовжаться до кінця 2029 року, стали можливими після того, як Microsoft отримала експортні ліцензії від адміністрації Трампа на постачання передових чіпів до країни Перської затоки, оголосила компанія в понеділок.

Віце-голова і президент Microsoft Бред Сміт повідомив, що розширення центрів обробки даних ШІ є найбільшою частиною запланованих інвестицій.

«Найбільша частка (інвестицій), безумовно, як з урахуванням минулого, так і майбутнього, припадає на розширення центрів обробки даних ШІ по всій території ОАЕ. На наш погляд, це інвестиції, які є критично важливими для задоволення місцевого попиту на використання ШІ», — сказав Сміт.

Сміт розкрив, що Microsoft отримала експортні ліцензії від уряду США в минулому році та забезпечила нові ліцензії на цей рік. Ці коментарі він зробив під час участі в енергетичній конференції ADIPEC в Абу-Дабі.

Нагадаємо

Microsoft тісно співпрацює з владою ОАЕ у диверсифікації економіки країни. На початку 2024 року корпорація вклала $1,5 млрд у місцеву ІІ-компанію G42 та відкрила лабораторію штучного інтелекту. Компанія отримала необхідні ліцензії США для постачання ІІ-чіпів до ОАЕ, виконавши жорсткі вимоги щодо кібербезпеки.

Раніше «Мінфін» писав, що Microsoft оголосила про плани інвестувати 80 мільярдів доларів у будівництво дата-центрів, здатних обробляти завдання штучного інтелекту.