Інфляція у Туреччині у жовтні сповільнилася до мінімуму з листопада 2021 року

Споживчі ціни у Туреччині у жовтні зросли на 32,87% у річному вираженні, повідомляється у звіті статистичного інституту країни (Turkstat).

Уповільнення інфляції

Інфляція сповільнилася порівняно з 33,29% у вересні та була мінімальною з листопада 2021 року. Аналітики в середньому очікували на її ослаблення до 33,2%, за даними Trading Economics.

Як змінилися ціни

Підвищення вартості продуктів харчування та безалкогольних напоїв у жовтні сповільнилося до 34,87% з 36,06% місяцем раніше, одягу та взуття — до 7,98% з 9,8%, меблів та побутової техніки — до 28,9% з 29,32%.

Крім того, скоротилися темпи зростання медичних, телекомунікаційних та освітніх послуг, а також цін у готелях та ресторанах. Водночас прискорилося підвищення вартості транспортних послуг, алкоголю та тютюнових виробів.

Зростання споживчих цін у помісячному вираженні сповільнилося у жовтні до 2,55% із вересневих 3,23%.

Ціни виробників (індекс PPI) у Туреччині минулого місяця зросли на 27% у річному вираженні та на 1,63% у помісячному, повідомив Turkstat. У вересні їх підвищення становило відповідно 26,59% та 2,52%.

Нагадаємо

Раніше віце-президент зазначав, що згідно з середньостроковою економічною програмою уряду на 2026−2028 роки, влада очікує уповільнення інфляції до 28,5% у 2025 році, 16% — у 2026 році і 9% — у 2027 році.