3 листопада 2025, 15:46

Акції зростають на тлі торговельного перемир'я США та Китаю, а долар зміцнюється через сумніви щодо політики ФРС

Світові фондові ринки зросли в понеділок, 3 листопада, завдяки оптимізму інвесторів щодо торговельного перемир'я між США та Китаєм та активним інвестиціям у штучний інтелект. Водночас долар США досяг тримісячного максимуму, оскільки очікування ринку щодо значного зниження відсоткових ставок у США почали слабшати. Про це повідомляє Reuters 3 листопада.

Світові фондові ринки зросли в понеділок, 3 листопада, завдяки оптимізму інвесторів щодо торговельного перемир'я між США та Китаєм та активним інвестиціям у штучний інтелект.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Яструбині» сигнали ФРС підтримують долар

Хоча Федеральна резервна система минулого тижня очікувано знизила відсоткові ставки, ринки зосередилися на сигналах про майбутню політику. Голова ФРС Джером Пауелл заявив, що наступне зниження ставки у грудні «не є вирішеним наперед», хоча інвестори раніше вважали це майже гарантованою подією.

Крім того, у п'ятницю кілька інших представників ФРС публічно висловили свій дискомфорт щодо рішення про зниження ставок.

У результаті ринкові очікування змінилися. Трейдери тепер оцінюють ймовірність грудневого зниження ставки лише у 68%, порівняно з «майже повною впевненістю» тиждень тому. Це призвело до зміцнення долара:

  • Індекс долара у жовтні зріс на 2%, що стало найбільшим місячним приростом з липня.
  • Євро впав на 0,15% до $1,1516, що є тримісячним мінімумом.
  • Японська єна ослабла, піднявши долар до 154,13 єни, що близько до максимуму з середини лютого.
  • Британський фунт знизився на 0,4% до $1,312 в очікуванні рішення Банку Англії щодо ставки цього тижня.

Акції реагують на торгівлю та ШІ

На фондових ринках панує оптимізм. Загальноєвропейський індекс STOXX 600 зріс на 0,4%, а ф'ючерси на фондові індекси США піднялися на 0,3−0,5%.

Головними драйверами зростання стали новини минулого тижня, зокрема угода про торговельне перемир'я між США та Китаєм, а також продовження інвестиційного буму у сфері ШІ.

Водночас деякі аналітики закликають до обережності. Дані з Азії показали, що великі виробничі центри мали труднощі в жовтні, оскільки слабкий попит у США та тарифи президента Дональда Трампа вдарили по фабричних замовленнях. «Ми радимо інвесторам фіксувати прибуток… та переходити в більш захисні позиції до кінця року», — зазначили стратеги BofA.

Увага на дані та звіти через «шатдаун»

Цього тижня інвестори не зможуть покладатися на ключовий економічний індикатор — офіційний щомісячний звіт про ринок праці в США. Через призупинення роботи уряду («шатдаун») публікація державних даних припинена.

Також триває сезон звітності. Після неоднозначних результатів від технологічних мегакорпорацій минулого тижня, цього тижня ринок очікує на звіти від AMD, Qualcomm, Palantir Technologies, а також Uber та McDonald's.

На сировинних ринках золото повернулося до рівня вище $4000 за унцію, а нафта Brent зросла на 0,32% до $64,98 за барель після того, як ОПЕК+ вирішила призупинити збільшення видобутку в першому кварталі 2026 року.

Резюме

Поточна ситуація демонструє класичну ринкову дилему. З одного боку, інвестори в акції радіють «деескалації» торгової війни між США та Китаєм. З іншого боку, інвестори на валютному ринку реагують на те, що ФРС виявилася менш «голубиною» (менш схильною до пом'якшення), ніж очікувалося, що робить долар сильнішим.

Зазвичай сильний долар тисне на фондовий ринок, але зараз ринками рухають різні наративи. Головна проблема — невизначеність: інвестори не знають, як довго триватиме «шатдаун», наскільки слабкою є економіка (через відсутність даних) і чи наважиться ФРС на ще одне зниження ставки в грудні.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
