Google планує розмістити облігації в Європі на €3 млрд для фінансування ШІ-перегонів

Alphabet Inc., материнська компанія Google, планує розмістити облігації на європейському борговому ринку на суму щонайменше €3 мільярди ($3,5 млрд). Цей крок є частиною масштабної інвестиційної програми технологічних гігантів, спрямованої на агресивне розширення інфраструктури штучного інтелекту. Про це повідомляє Bloomberg 3 листопада.

Другий транш у 2025 році

Розміщення облігацій відбувається одразу після кількох знакових подій: рекордної угоди Meta Platforms (Facebook) на $30 мільярдів та блискучого фінансового звіту самої Alphabet за третій квартал, який показав стрімке зростання попиту на хмарні сервіси та ШІ.

За даними джерел, знайомих із ситуацією, компанія пропонує шість траншів боргових зобов'язань, номінованих у євро. Терміни погашення варіюються від трьох до 39 років.

Це вже другий вихід Alphabet на ринок єврооблігацій у 2025 році. У квітні компанія залучила €6,75 мільярдів у рамках дебютного розміщення, що допомогло їй диверсифікувати джерела фінансування за межами долара США.

Перегони озброєнь у сфері ШІ

Технологічні компанії активно залучають боргові кошти, оскільки роблять ставку на майбутнє, пов'язане з гігантськими дата-центрами для штучного інтелекту. За оцінками Morgan Stanley, великі компанії, відомі як «гіперскейлери», витратять близько $3 трильйонів на інфраструктуру, таку як дата-центри, у період до 2028 року.

Alphabet інвестує рекордні суми для прискорення розробки ШІ. Очікується, що капітальні витрати компанії цього року сягнуть $91-$93 мільярдів.

Кошти від продажу єврооблігацій будуть спрямовані на загальні корпоративні цілі. За даними Bloomberg, 39-річний транш облігацій є найдовшим серед усіх, що публічно розміщувалися на ринку Європи цього року.

«Гіперскейлери» та навіщо їм борги

«Гіперскейлери» (Hyperscalers) — це неформальна назва домінуючих гравців ринку хмарних обчислень. До них належать насамперед Google (Alphabet), Amazon (AWS), Microsoft (Azure) та Meta. Саме ці компанії ведуть «перегони озброєнь» у сфері ШІ, що вимагає величезних капітальних витрат (CapEx) на будівництво нових дата-центрів та закупівлю десятків тисяч ШІ-прискорювачів.

Хоча Alphabet звітувала про рекордні доходи ($87,5 млрд у третьому кварталі), компанія все одно залучає боргові кошти. Це поширена практика для компаній з найвищим кредитним рейтингом (Alphabet має Aa2/AA+), оскільки дозволяє залучити гроші на ринку за дуже низькими ставками, не використовуючи власний обіговий капітал, який може бути спрямований на інші потреби (дослідження, розробки або зворотний викуп акцій).