Google планує розмістити облігації в Європі на €3 млрд для фінансування ШІ-перегонів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 листопада 2025, 15:17

Google планує розмістити облігації в Європі на €3 млрд для фінансування ШІ-перегонів

Alphabet Inc., материнська компанія Google, планує розмістити облігації на європейському борговому ринку на суму щонайменше €3 мільярди ($3,5 млрд). Цей крок є частиною масштабної інвестиційної програми технологічних гігантів, спрямованої на агресивне розширення інфраструктури штучного інтелекту. Про це повідомляє Bloomberg 3 листопада.

Alphabet Inc., материнська компанія Google, планує розмістити облігації на європейському борговому ринку на суму щонайменше €3 мільярди ($3,5 млрд).

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Другий транш у 2025 році

Розміщення облігацій відбувається одразу після кількох знакових подій: рекордної угоди Meta Platforms (Facebook) на $30 мільярдів та блискучого фінансового звіту самої Alphabet за третій квартал, який показав стрімке зростання попиту на хмарні сервіси та ШІ.

За даними джерел, знайомих із ситуацією, компанія пропонує шість траншів боргових зобов'язань, номінованих у євро. Терміни погашення варіюються від трьох до 39 років.

Це вже другий вихід Alphabet на ринок єврооблігацій у 2025 році. У квітні компанія залучила €6,75 мільярдів у рамках дебютного розміщення, що допомогло їй диверсифікувати джерела фінансування за межами долара США.

Перегони озброєнь у сфері ШІ

Технологічні компанії активно залучають боргові кошти, оскільки роблять ставку на майбутнє, пов'язане з гігантськими дата-центрами для штучного інтелекту. За оцінками Morgan Stanley, великі компанії, відомі як «гіперскейлери», витратять близько $3 трильйонів на інфраструктуру, таку як дата-центри, у період до 2028 року.

Alphabet інвестує рекордні суми для прискорення розробки ШІ. Очікується, що капітальні витрати компанії цього року сягнуть $91-$93 мільярдів.

Кошти від продажу єврооблігацій будуть спрямовані на загальні корпоративні цілі. За даними Bloomberg, 39-річний транш облігацій є найдовшим серед усіх, що публічно розміщувалися на ринку Європи цього року.

«Гіперскейлери» та навіщо їм борги

«Гіперскейлери» (Hyperscalers) — це неформальна назва домінуючих гравців ринку хмарних обчислень. До них належать насамперед Google (Alphabet), Amazon (AWS), Microsoft (Azure) та Meta. Саме ці компанії ведуть «перегони озброєнь» у сфері ШІ, що вимагає величезних капітальних витрат (CapEx) на будівництво нових дата-центрів та закупівлю десятків тисяч ШІ-прискорювачів.

Хоча Alphabet звітувала про рекордні доходи ($87,5 млрд у третьому кварталі), компанія все одно залучає боргові кошти. Це поширена практика для компаній з найвищим кредитним рейтингом (Alphabet має Aa2/AA+), оскільки дозволяє залучити гроші на ринку за дуже низькими ставками, не використовуючи власний обіговий капітал, який може бути спрямований на інші потреби (дослідження, розробки або зворотний викуп акцій).

Інвестуйте в освіту — це найкращий старт. Обирайте навчання на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами