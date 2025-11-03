Грошові запаси Berkshire Баффета зросли до рекордних $382 млрд

Грошові запаси конгломерату зросли до рекордних $381,7 млрд порівняно з $277 млрд роком раніше, а операційний прибуток збільшився на 34% у річному обчисленні до $13,49 млрд, перевершивши очікування в основному завдяки високим доходам від страхування та сприятливій курсовій різниці, за даними аналітика TD Cowen Ендрю Клігермана. Про це пише investing.

Що кажуть аналітики

Він зазначив, що результати Berkshire «переважно перевершили очікування завдяки високим доходам від страхування та прибутку від курсових різниць», хоча зростання страхових премій GEICO на 5% відстало від його прогнозу в 7%. Портфель акцій компанії також зріс до $283 млрд.

Клігерман зберіг рейтинг «Тримати» для акцій Berkshire з цільовою ціною $479 для акцій класу B і $718,000 для акцій класу A.

Дохід від страхового андеррайтингу зріс до $2,37 млрд із $750 млн роком раніше, що відображає покращення прибутковості у всьому сегменті. Інвестиційний прибуток від страхування знизився на 13% до $3,18 млрд, а загальний страховий флоат становив $176 млрд. За межами страхового бізнесу результати були неоднозначними.

Аналітик Evercore ISI Девід Мотемаден заявив, що результати GEICO сигналізують про переломний момент для страховика.

«Схоже, що GEICO нарешті почав переходити до зростання, з найвищими витратами з третього кварталу 2021 року», — написав він, зазначивши, що структура нового бізнесу «може стояти за погіршенням коефіцієнта збитковості та найгіршими показниками частоти/ваги страхових випадків».

Тим не менш, аналітики розглядають збільшення витрат як позитивну ознаку відновлення імпульсу.

Чистий прибуток зріс на 17% у річному обчисленні до $30,8 млрд завдяки широкомасштабному операційному зростанню та переоцінці інвестицій за ринковою вартістю. Величезні фінансові резерви компанії — майже зрівняні з ВВП Австрії — підкреслюють перевагу Уоррена Баффета ліквідності за умов невизначеної економічної обстановки.

Аналітики відзначили, що сильні результати страхового бізнесу Berkshire та рекордна грошова позиція дозволяють компанії добре протистояти волатильності та використати майбутні інвестиційні можливості, навіть незважаючи на змішані тенденції в інших напрямках бізнесу.

