ЄС планує дати ESMA прямий контроль над фондовими біржами та криптоплатформи

Європейський Союз має намір представити план реформи фінансової системи, який надасть Європейському управлінню з цінних паперів та ринків (ESMA) повноваження безпосередньо контролювати найбільші фондові біржі, криптовалютні платформи та ключові пострейдингові організації країн-членів. Цей крок спрямований на створення єдиного конкурентного ринку капіталу, здатного кинути виклик США, пише FT.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Централізація нагляду

Наразі в ЄС кожен національний регулятор самостійно контролює біржі та ринки у своїй країні. Нова пропозиція Єврокомісії надасть ESMA повноваження прямого нагляду над найважливішими загальноєвропейськими та транскордонними компаніями.

Очікується, що цей крок забезпечить вищий рівень регуляторної експертизи та створить сприятливе середовище для транскордонної торгівлі, що є ключовою метою для завершення формування Союзу ринків капіталу ЄС. Єврокомісія планує представити відповідний законопроєкт у грудні.

Реформа для фондових бірж та криптоактивів

Для великих фондових бірж реформа значно спростить операційну діяльність. Замість взаємодії з десятками національних регуляторів вони будуть підзвітні безпосередньо ESMA, що має гармонізувати стандарти та знизити адміністративні витрати.

Зміни будуть ще більш відчутними для постачальників послуг криптоактивів. Наразі криптофірми регулюються в рамках європейської системи MiCA (Markets in Crypto-Assets), яка дозволяє компаніям, що отримали ліцензію в одній країні, працювати по всьому ЄС за допомогою механізму «паспортингу».

Новий план передбачає, що найбільші та системно значущі криптофірми перейдуть під негайний прямий нагляд ESMA. Це має посилити контроль, забезпечити однакові правила для всіх та ускладнити практику «регуляторного шопінгу» — пошуку компаніями юрисдикцій з найменш суворими правилами.

Чому це важливо

Ця реформа є одним з найважливіших кроків у формуванні Союзу ринків капіталу. По суті, ЄС намагається створити єдиний фінансовий ринок, який міг би конкурувати з гігантами США. Для інвесторів це означає гармонізацію правил та посилення захисту. Для криптоіндустрії це кінець епохи «Дикого Заходу» та «регуляторного шопінгу» в ЄС. Якщо раніше криптобіржа могла обрати «найпростішу» країну для ліцензування за MiCA, то тепер найбільші гравці будуть підпорядковані безпосередньо головному регулятору в Парижі, що зробить правила гри однаковими для всіх.

Моніторинг обмінників. Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua