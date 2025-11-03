Трамп заявив, що Nvidia не постачатиме топові ШІ-чіпи до інших країн

Чіпи для штучного інтелекту Nvidia Blackwell, найпередовіші в лінійці компанії, не будуть поставлятися зі США ні до Китаю, ні до інших країн, заявив президент Дональд Трамп. Про це пише Оninvest.

Що сказав Трамп

В інтерв'ю, що вийшло 2 листопада у записі на телеканалі CBS, а також у коментарях репортерам Трамп заявив, що тільки клієнти зі США повинні мати доступ до топових чіпів Blackwell від Nvidia.

«Найпросунутіші чіпи — ми не дозволимо нікому, окрім Сполучених Штатів, отримати їх», — пообіцяв Трамп в інтерв'ю.

Незадовго до цього, повертаючись на президентському лайнері до Білого дому після вихідних у Флориді, президент США сказав журналістам: «Ми не даємо чіпи (Blackwell) іншим», передає Reuters.

За словами Трампа, усі вони будуть зарезервовані для американських компаній, зазначило агентство.

Ці висловлювання свідчать, що Трамп може запровадити жорсткіші обмеження щодо експорту передових американських ШІ-чіпів, ніж раніше вказували офіційні особи США. У такому разі не тільки Китай, а й решта світу ризикує втратити доступ до найскладніших напівпровідників, зазначає агентство.

Хоча Трамп і пообіцяв в інтерв'ю CBS, що не допустить продажу чіпів Blackwell китайським компаніям, він не відкинув постачання їм менш продуктивних версій. «Ми дозволимо їм мати справу з Nvidia, але не в тому, що стосується найпросунутіших чіпів», — сказав американський лідер.

Інвестори поки що реагують на заяви Трампа без паніки — 3 листопада акції Nvidia додали 0,6% на позабіржовій платформі Blue Ocean ATS.

Капіталізація Nvidia

Nvidia минулого тижня стала першою у світі компанією з капіталізацією понад $5 трлн. При цьому прогноз на поточний квартал, який вона має надати 19 листопада в рамках розкриття фінансової звітності, може перевершити очікування ринку, заявили 29 жовтня в UBS. Аналітики банку стверджують, що консенсус-оцінки Уолл-стріт щодо головного бенефіціара буму ШІ значно занижені.

У свою чергу, Goldman Sachs 31 жовтня підвищив орієнтир з акцій Nvidia з $210 до $240 за папір з рейтингом Buy («купувати») — це майже на 19% вище за котирування на останньому закритті.

За даними FactSet, більшість аналітиків — 60 із 66 — рекомендують акції Nvidia до покупки. Розрахована сервісом середня цільова ціна $228,5 за акцію передбачає потенціал зростання котирувань на 13%.

Нагадаємо

Трамп натякав, що може обговорити постачання чіпів Nvidia Blackwell із головою КНР Сі Цзіньпіном на зустрічі в Південній Кореї минулого тижня, але в результаті заявив, що ця тема не порушувалася.

За словами голови Nvidia Дженсена Хуанга, компанія не запитувала експортні ліцензії США для китайського ринку через позицію влади КНР, яка «дуже ясно дала зрозуміти, що не хоче присутності Nvidia там прямо зараз».

За минулий тиждень котирування чіпмейкера зросли на 8,7% на тлі заяв технологічних гігантів щодо збільшення інвестицій в інфраструктуру для ШІ.