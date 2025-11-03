Трамп заявив, що Nvidia не постачатиме топові ШІ-чіпи до інших країн

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 листопада 2025, 12:15

Трамп заявив, що Nvidia не постачатиме топові ШІ-чіпи до інших країн

Чіпи для штучного інтелекту Nvidia Blackwell, найпередовіші в лінійці компанії, не будуть поставлятися зі США ні до Китаю, ні до інших країн, заявив президент Дональд Трамп. Про це пише Оninvest.

Чіпи для штучного інтелекту Nvidia Blackwell, найпередовіші в лінійці компанії, не будуть поставлятися зі США ні до Китаю, ні до інших країн, заявив президент Дональд Трамп.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що сказав Трамп

В інтерв'ю, що вийшло 2 листопада у записі на телеканалі CBS, а також у коментарях репортерам Трамп заявив, що тільки клієнти зі США повинні мати доступ до топових чіпів Blackwell від Nvidia.

«Найпросунутіші чіпи — ми не дозволимо нікому, окрім Сполучених Штатів, отримати їх», — пообіцяв Трамп в інтерв'ю.

Незадовго до цього, повертаючись на президентському лайнері до Білого дому після вихідних у Флориді, президент США сказав журналістам: «Ми не даємо чіпи (Blackwell) іншим», передає Reuters.

За словами Трампа, усі вони будуть зарезервовані для американських компаній, зазначило агентство.

Ці висловлювання свідчать, що Трамп може запровадити жорсткіші обмеження щодо експорту передових американських ШІ-чіпів, ніж раніше вказували офіційні особи США. У такому разі не тільки Китай, а й решта світу ризикує втратити доступ до найскладніших напівпровідників, зазначає агентство.

Хоча Трамп і пообіцяв в інтерв'ю CBS, що не допустить продажу чіпів Blackwell китайським компаніям, він не відкинув постачання їм менш продуктивних версій. «Ми дозволимо їм мати справу з Nvidia, але не в тому, що стосується найпросунутіших чіпів», — сказав американський лідер.

Інвестори поки що реагують на заяви Трампа без паніки — 3 листопада акції Nvidia додали 0,6% на позабіржовій платформі Blue Ocean ATS.

Капіталізація Nvidia

Nvidia минулого тижня стала першою у світі компанією з капіталізацією понад $5 трлн. При цьому прогноз на поточний квартал, який вона має надати 19 листопада в рамках розкриття фінансової звітності, може перевершити очікування ринку, заявили 29 жовтня в UBS. Аналітики банку стверджують, що консенсус-оцінки Уолл-стріт щодо головного бенефіціара буму ШІ значно занижені.

У свою чергу, Goldman Sachs 31 жовтня підвищив орієнтир з акцій Nvidia з $210 до $240 за папір з рейтингом Buy («купувати») — це майже на 19% вище за котирування на останньому закритті.

За даними FactSet, більшість аналітиків — 60 із 66 — рекомендують акції Nvidia до покупки. Розрахована сервісом середня цільова ціна $228,5 за акцію передбачає потенціал зростання котирувань на 13%.

Нагадаємо

Трамп натякав, що може обговорити постачання чіпів Nvidia Blackwell із головою КНР Сі Цзіньпіном на зустрічі в Південній Кореї минулого тижня, але в результаті заявив, що ця тема не порушувалася.

За словами голови Nvidia Дженсена Хуанга, компанія не запитувала експортні ліцензії США для китайського ринку через позицію влади КНР, яка «дуже ясно дала зрозуміти, що не хоче присутності Nvidia там прямо зараз».

За минулий тиждень котирування чіпмейкера зросли на 8,7% на тлі заяв технологічних гігантів щодо збільшення інвестицій в інфраструктуру для ШІ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами