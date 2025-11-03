Multi від Мінфін
3 листопада 2025, 11:26

Кількість «зомбі-компаній» у США досягла максимуму з 2022 року

Кількість американських компаній, які не заробляють достатньо грошей, щоб покрити навіть відсоткові платежі за своїми боргами, досягла найвищого рівня з початку 2022 року. Лише у жовтні до лав «корпоративних зомбі» додалося майже 100 компаній. Причина — високі тарифи та дорогі кредити вдарили по бізнесу, який накопичив борги в епоху пандемії за майже нульовими ставками. Про це повідомляє Bloomberg.

Кількість американських компаній, які не заробляють достатньо грошей, щоб покрити навіть відсоткові платежі за своїми боргами, досягла найвищого рівня з початку 2022 року.

Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Боргова пастка та туманні перспективи

Компанії, що звикли до дешевих грошей, опинилися під тиском, і шансів на полегшення стає дедалі менше. Торговельні угоди США закріплюють високі тарифи, а Федеральна резервна система (ФРС) нещодавно сигналізувала, що може призупинити цикл зниження ставок на своєму грудневому засіданні.

Експерти попереджають, що компанії-«зомбі» змушені будуть терміново виправляти свої баланси — нарощувати прибутки, залучати нове дороге фінансування — або ж готуватися до дефолту.

Навіть якщо ФРС продовжить знижувати ставки, це мало допоможе проблемним компаніям. «Вартість запозичень для малих компаній, зомбі-компаній, все ще в рази вища за історичні середні показники», — зазначила Ліз Енн Сондерс, головний інвестиційний стратег Charles Schwab. «Багато з цих компаній ледве зводили кінці з кінцями за нульових ставок».

Хто опинився в зоні ризику

У жовтні до списку «зомбі» потрапило багато компаній зі сфери охорони здоров'я та біотехнологій, які страждають від зростання витрат та скорочення федеральних субсидій. Також у списку опинився бізнес, вразливий до імпортних тарифів.

Ознаки фінансових труднощів помітні навіть у відомих іменах:

  • Lionsgate Studios Corp.: Кінопродюсер, що володіє правами на франшизи «Джон Вік», «Голодні ігри» та «Сутінки».
  • Tronox Holdings Plc: Нові облігації цієї хімічної компанії впали приблизно на 9 центів з долара з моменту їх випуску на початку року.
  • Altice USA: Деякі облігації компанії з погашенням у 2029 році котируються нижче 80 центів за долар, що дає інвесторам дохідність близько 20%.

Спадщина дешевих грошей та «стіна погашень»

Деякі компанії опинилися в біді через значні борги, пов'язані з викупом за рахунок позикових коштів (LBO), які здавалися вигідними кілька років тому. «Ці баланси були структуровані, коли ставки були низькими, і вони не обов'язково працюють, коли ставки високі», — пояснив Девід Розенберг з Oaktree Capital Management.

Проте статус «зомбі» не є смертним вироком. Компанії можуть «повернутися до життя», якщо скоротять витрати, продадуть частину активів, випустять нові акції або домовляться про реструктуризацію боргів.

Формально «зомбі» — це бізнес, чий операційний прибуток менший за витрати на відсотки. Пов'язаний показник — коефіцієнт покриття відсотків — порівнює прибуток до вирахування відсотків, податків та амортизації з відсотковими платежами. Якщо він опускається нижче 1, це сигнал для кредиторів, що компанія не генерує достатньо грошей для обслуговування боргу.

Отримати нове фінансування для рефінансування старих боргів буде складно. S&P Global Ratings вже знизило прогнози прибутків для компаній зі спекулятивним (сміттєвим) рейтингом.

Чому це важливо

Зростання кількості «зомбі-компаній» є тривожним сигналом для економіки. Це прямий наслідок завершення епохи «дешевих грошей». Багато років компанії могли виживати й навіть розширюватися, просто перекредитовуючись за низькими ставками, незалежно від їхньої реальної прибутковості.

Тепер, коли ставки зросли, ця модель зламалася. Ці компанії змушені конкурувати за капітал з більш здоровим бізнесом. Їхні проблеми можуть спричинити ланцюгову реакцію: зростання дефолтів, тиск на банки (які видавали їм кредити) та скорочення робочих місць. Ситуація є тестом на міцність для американської економіки, показуючи, скільки компаній були життєздатними лише завдяки штучній підтримці низьких ставок ФРС.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
