У минулому місяці українці придбали рекордну, за останні 13 місяців, кількість нових легкових авто — 7,8 тис. од. Це на третину більше, ніж у жовтні 2024 р. та на 14% більше відносно вересня 2025 р., повідомляє Укравтопром.
3 листопада 2025, 10:07
Китай продовжує домінувати на українському ринку нових автомобілів
Хто лідирує
Лідерство на ринку здобув китайський бренд BYD, який у 6,5 рази перевищив свій торішній результат. Найближчі конкуренти — Toyota та VW.
Топ-10 авто:
- BYD — 1199 од. (+552%);
- TOYOTA — 978 од. (+44%);
- VOLKSWAGEN — 856 од. (136%);
- SKODA — 626 од. (+55%);
- RENAULT — 494 од. (-37%);
- HYUNDAI — 357 од. (+85%);
- BMW — 302 од. (-24%);
- AUDI — 262 од. (+38%);
- ZEEKR — 259 од. (+131%);
- NISSAN — 196 од. (+1%).
Бестселером місяця став електромобіль VOLKSWAGEN ID.Unyx.
Всього з початку року в Україні було реалізовано 60,7 тис. нових легковиків, що на 3% більше ніж торік.
