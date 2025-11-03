Китай продовжує домінувати на українському ринку нових автомобілів

У минулому місяці українці придбали рекордну, за останні 13 місяців, кількість нових легкових авто — 7,8 тис. од. Це на третину більше, ніж у жовтні 2024 р. та на 14% більше відносно вересня 2025 р., повідомляє Укравтопром.

Хто лідирує

Лідерство на ринку здобув китайський бренд BYD, який у 6,5 рази перевищив свій торішній результат. Найближчі конкуренти — Toyota та VW.

Топ-10 авто:

BYD — 1199 од. (+552%);

TOYOTA — 978 од. (+44%);

VOLKSWAGEN — 856 од. (136%);

SKODA — 626 од. (+55%);

RENAULT — 494 од. (-37%);

HYUNDAI — 357 од. (+85%);

BMW — 302 од. (-24%);

AUDI — 262 од. (+38%);

ZEEKR — 259 од. (+131%);

NISSAN — 196 од. (+1%).

Бестселером місяця став електромобіль VOLKSWAGEN ID.Unyx.

Всього з початку року в Україні було реалізовано 60,7 тис. нових легковиків, що на 3% більше ніж торік.