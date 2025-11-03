Китай скасовує обмеження на експорт рідкоземельних металів для США

Китай погодився зняти обмеження на експорт рідкоземельних металів, що було підтверджено після нещодавньої зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Це рішення стало частиною нової торговельної угоди між країнами. Про це пише Bloomberg.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Відновлення ліцензій

Згідно з офіційною інформацією, китайська сторона відновить видачу «загальних ліцензій, дійсних для експорту рідкоземельних металів, галію, германію, сурми та графіту на користь американських кінцевих споживачів та їхніх постачальників у всьому світі».

Чому це важливо

Китай залишається найбільшим у світі виробником рідкоземельних металів, які є критично важливими для виготовлення різноманітної електроніки, зокрема смартфонів, акумуляторів, комп’ютерної техніки та іншої інноваційної продукції.

Останні обмеження, запроваджені Китаєм у жовтні 2025 року, передбачали обов’язкове отримання ліцензій навіть на мінімальні обсяги експорту таких матеріалів для іноземних компаній. У відповідь адміністрація Трампа пригрозила додатковими тарифами в розмірі 100%.

Читайте також: Трамп погодився знизити мита на імпорт із Китаю з 57% до 47%

Зустріч Трампа з Сі

30 жовтня президент США Дональд Трамп провів зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Головною темою обговорення було торгове протистояння між країнами.

Зустріч лідерів двох країн проходила у рамках саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, що проходив у Південній Кореї. Трамп та Сі Цзіньпін вперше особисто зустрілись із 2019 року — ще з першого терміну Трампа на посаді президента США.

Про що домовилися Трамп та Сі Цзіньпін

США з Китаєм досягли торгової домовленості терміном на рік, яка регулярно продовжуватиметься, оголосив Трамп за підсумками зустрічі. Угода, за його словами, буде підписана найближчим часом.

Загальні мита на китайські товари, запроваджені під час торгової війни зі США, будуть знижені із 57% до 47%. Варто зазначити, що з 1 листопада мали вступити в дію тарифи на китайський імпорт у розмірі 157%.

Сторони домовилися, що будуть знижені тарифи на імпорт з Китаю компонентів для виробництва фентанілу (потужний синтетичний наркотик, що використовується в медицині як сильне знеболювальне, але також нелегально) з 20% до 10%.

Китай, своєю чергою, погодився призупинити введені 9 жовтня заходи експортного контролю на рідкісноземельні метали.