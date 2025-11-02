З січня по серпень 2025 року в Україну було імпортовано 258,3 тис. легкових автомобілів (нових і вживаних). Це на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє «Укравтопром» з посиланням на дані Держстату.
2 листопада 2025, 15:03
Україна збільшила імпорт легкових авто на 20%: Хто в лідерах
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Загальна митна вартість імпортованих авто склала $3,7 мільярда, збільшившись на 25%.
ТОП-10 країн-постачальників легкових авто в Україну
Найбільше автомобілів Україна завезла з Німеччини — майже 57 тис. одиниць. До трійки головних постачальників також увійшли США та Китай.
|Місце
|Країна-постачальник
|Кількість авто (од.)
|1
|Німеччина
|56 939
|2
|США
|45 977
|3
|Китай
|27 142
|4
|Японія
|23 247
|5
|Корея
|16 712
|6
|Франція
|16 396
|7
|Чехія
|12 951
|8
|Велика Британія
|11 699
|9
|Мексика
|10 500
|10
|Словаччина
|6 341
Переваги оформлення полісу ОСЦПВ на «Мінфіні»
🎁 Збираємо, аналізуємо, і показуємо найвигідніші пропозиції
⏱️ Допомагаємо економити і гроші, і час
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 17 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі