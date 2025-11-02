Гроші працюють: «Жити на відсотки» — конференція про пасивний дохід

Наступної суботи, 8 листопада, у Києві відбудеться ключова подія року для інвестиційної спільноти — конференція «Жити на відсотки 2025». Захід організовано як платформу, де експерти обговорять: ефективні стратегії інвестування , реальні кейси успішного примноження капіталу, актуальні тренди фінансового ринку.

Головна ідея конференції: показати учасникам, як змусити їхні гроші працювати та приносити стабільний дохід, навіть коли вони відпочивають.

Одним зі спікерів конференції «Жити на відсотки» стане Дмитро Карпіловський: професійний full-time інвестор, 20 років практичного досвіду, експерт по дохідній нерухомості, засновник найбільшої спільноти інвесторів в Україні — УкрІнвестКлуб.

Як потрапити на «Жити на відсотки 2025»?

Придбати квитки можна за посиланням на сайті івенту. Участь доступна як офлайн, так і онлайн.

Долучайтеся до конференції та отримайте можливість стати частиною спільноти свідомих та розважливих українських інвесторів, які вміють чітко визначати цілі інвестування та обирати лише дієві стратегії.

Зробіть першу інвестицію у пасивний заробіток у майбутньому — купуйте квитки на «Жити на відсотки 2025»!